Заетостта в Канада през юли спада до най-ниско ниво от началото пандемията от КОВИД-19

Канадската икономика е загубила 40 800 работни места през юли, което е сериозен обрат след нетното увеличение от 83 000 работни места през юни, предаде Ройтерс. Това сочат официални данни на статистическата служба на страната.

В резултат на това равнището на заетост в страната – делът на заетите сред работоспособното население – е спаднало до 60,7 на сто, най-ниското ниво от началото на пандемията (март 2022 г.). Прекратяването на трудови договори е било най-осезаемо при постоянните служители, отбелязват от агенцията.

Въпреки значителния спад в заетостта, безработицата е останала непроменена на 6,9 на сто – най-високото й равнище от няколко години насам. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха по-умерен сценарий със създаване на 13 500 работни места и покачване на безработицата до 7 на сто.

Най-засегната група са младежите между 15 и 24 години, където безработица е нараснала до 14,6 на сто. Това е най-високото ѝ ниво от септември 2010 г., ако се изключат пандемичните години. Заетостта в тази възрастова група се е свила до 53,6 на сто – най-ниското равнище от ноември 1998 г. насам, отново изключвайки пандемията.

От статистическата служба коментират, че младите хора изпитват сериозни затруднения да намерят работа в настоящата икономическа среда. Търсенето на персонал е ограничено и от по-широкия икономически натиск, включително от митата, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху канадската стомана, алуминий и автомобили. Тези мерки са оказали негативно въздействие върху промишления сектор и са ограничили наемането на нови служители, според предишни доклади на Канадската централна банка.

Заплатите са отбелязали умерен ръст. Средното почасово възнаграждение на постоянните служители се е повишило с 3,5 на сто на годишна база, достигайки 37,66 канадски долара – показател, който се следи отблизо централната банка с оглед инфлационните рискове.