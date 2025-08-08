Безработицата във Франция запазва равнището си от 7,5 на сто и през второто тримесечие на 2025 г.

Равнището на безработицата във Франция не се е променило през второто тримесечие на 2025 г., като остава 7,5 на сто – в съответствие с прогнозите. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (Insee), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Показателят е на същото ниво като през първото тримесечие, но с 0,2 процентни пункта по-висок спрямо периода април-юни 2024 г.

Броят на безработните се е увеличил с 29 000 спрямо първите три месеца на годината и достига 2,4 милиона души.

Младежката безработица (15-24 години) е намаляла с 0,2 процентни пункта – до 19 на сто.

Нивото на заетост сред хората на възраст 15-64 години е нараснало с 0,1 процентни пункта до 69,6 на сто спрямо първото тримесечие и е с 0,5 процентни пункта по-високо на годишна база. Това е най-високото равнище, откакто показателят се измерва – от 1975 г.