Подробно търсене

Безработицата във Франция запазва равнището си от 7,5 на сто и през второто тримесечие на 2025 г.

Марин Милков
Безработицата във Франция запазва равнището си от 7,5 на сто и през второто тримесечие на 2025 г.
Безработицата във Франция запазва равнището си от 7,5 на сто и през второто тримесечие на 2025 г.
Снимка: AP/Thomas Padilla
Париж,  
08.08.2025 11:50
 (БТА)

Равнището на безработицата във Франция не се е променило през второто тримесечие на 2025 г., като остава 7,5 на сто – в съответствие с прогнозите. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (Insee), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Показателят е на същото ниво като през първото тримесечие, но с 0,2 процентни пункта по-висок спрямо периода април-юни 2024 г.

Броят на безработните се е увеличил с 29 000 спрямо първите три месеца на годината и достига 2,4 милиона души.

Младежката безработица (15-24 години) е намаляла с 0,2 процентни пункта – до 19 на сто.

Нивото на заетост сред хората на възраст 15-64 години е нараснало с 0,1 процентни пункта до 69,6 на сто спрямо първото тримесечие и е с 0,5 процентни пункта по-високо на годишна база. Това е най-високото равнище, откакто показателят се измерва – от 1975 г.

/БП/

Свързани новини

16.05.2025 13:19

Френската безработица нараства незначително през първото тримесечие на 2025 г., заетостта в Германия намалява за второ поредно тримесечие

Нивото на безработицата във Франция е нараснало незначително през първото тримесечие на 2025 г, съобщи днес Националният статистически институт "Инсее" (Insee), цитиран от ДПА. Делът на хората без работа и търсещите нова заетост е 7,4 на сто, което
11.02.2025 12:24

Френската безработица леко се понижи през последното тримесечие на 2024 г., сочат официални данни

Равнището на безработицата във Франция спадна леко през последното тримесечие на миналата година, отчита френският статистически институт "Инсее" (INSEE), информира ДПА. Безработицата в страната се понижи до 7,3 на сто през тримесечието до края на
17.05.2024 17:32

Безработицата във Франция е била 7,5 на сто и през първото тримесечие на 2024 г.

Равнището на безработицата във Франция не се е променило през първото тримесечие на годината, след като се повиши в края на 2023 г. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт (Insee), публикувани днес и цитирани от ДПА. Нивото
13.02.2024 11:52

Безработицата във Франция запазва равнището си от 7,5 на сто и през четвъртото тримесечие

Равнището на безработицата във Франция остана стабилно през четвъртото тримесечие на миналата година, след като се покачи през предходните две тримесечия, показват най-новите данни на Националния статистически институт (Insee), предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация