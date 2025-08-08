Подробно търсене

Петролът се насочва към най-слабата си седмица от края на юни

Бойчо Попов
Снимка: AP/LM Otero, архив
Сингапур,  
08.08.2025 08:49
 (БТА)
Цените на петрола почти не се промениха по време на азиатската търговия в петък, но отбелязват рязко седмично понижение на фона на опасенията, свързани с предизвиканото от митата намаляване на търсенето и очертаващото се пренасищане на предлагането, предаде Ройтерс.

Котировките на суровия петрол се повлияха и от коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който очерта повече ограничения за петролната индустрия на Русия, и по-специално от налагането на високи мита за Индия. Реципрочните мита на Тръмп за основните търговски партньори влязоха в сила от четвъртък, засилвайки опасенията за увеличаване на икономическите сътресения в целия свят, което от своя страна може да навреди на търсенето на петрол.

Известната устойчивост на долара също натежа на суровия петрол на фона на засилените спекулации относно това кой би могъл да наследи президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл.

Най-активно търгуваните фючърси на петрола сорт Brent с доставка през октомври останаха на непроменено ниво от 66,43 долара за барел. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate също е практически без промяна в цената на ниво от 63,03 долара за барел. Двата сорта обаче се обезцениха с между 4 и 5 на сто за седмицата.

Сериозното поевтиняване на петрола през тази седмица бе предизвикано от засилените опасения за забавяне на търсенето, особено след като световните икономики се затрудняват да се справят с увеличаването на търговските мита на САЩ. Неотдавнашните признаци за охлаждане на пазара на труда в САЩ също породиха опасения за отслабване на търсенето в страната, въпреки че продължителното намаляване на запасите помогна донякъде да се компенсира това опасение.

Що се отнася до предлагането, цените на петрола все още се влияят от повторното увеличение на производствената квота на ОПЕК+ през септември, тъй като картелът постепенно прекратява продължилото около три години намаляване на предлагането.

Влияние върху пазара оказва и дипломатическата динамика между Русия и Украйна. В четвъртък Русия потвърди, че президентът Владимир Путин ще се срещне с Тръмп през следващите дни на фона на многократните призиви от страна на Тръмп и Запада за прекратяване на конфликта между двете страни. Войната, която продължава вече повече от три години, оказваше известна подкрепа на петролните пазари заради очакванията за свиване на руските доставки. Потенциалното прекратяване на огъня обаче може да неутрализира тези очаквания.

Въпреки че САЩ наложиха строги санкции срещу руската петролна индустрия, досега те не са довели до ограничаване на световните доставки. През тази седмица Тръмп обложи Индия с до 50 процента търговски мита заради закупуването на руски петрол, а също така заплаши да наложи мита и на най-големия купувач – Китай. Този ход оказа само краткотрайна подкрепа на цените на петрола.

/БП/

