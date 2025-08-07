Подробно търсене

"Шнайдер Електрик България" представи нова платформа за декарбонизация на веригите на доставки

Женя Илчева
"Шнайдер Електрик България" представи нова платформа за декарбонизация на веригите на доставки
"Шнайдер Електрик България" представи нова платформа за декарбонизация на веригите на доставки
Снимка: “Шнайдер Електрик България“
София,  
07.08.2025 14:20
 (БТА)

"Шнайдер Електрик България" (Schneider Electric) представи новата Zeigo™ Hub - цифрова платформа, създадена да подпомогне компаниите в мащабната декарбонизация на техните вериги на доставки, съобщиха от компанията.

В съобщението се казва, че новата платформа вече е достъпна за организации по целия свят, предлагайки иновативен подход за устойчиво управление на веригите на доставки. От компанията допълват, че в отговор на засиления натиск от клиенти, регулатори и заинтересовани страни за прозрачност и действия по отношение на емисиите, Zeigo Hub осигурява среда, която позволява на компаниите да ангажират доставчици от всякакъв мащаб.

"Декарбонизираната верига на доставки вече не е предимство, а стратегическа необходимост", коментира Лора Ив, вицепрезидент "Решения за устойчивост като услуга" в "Шнайдер Електрик".

Като ключови предимства на платформата от компанията посочват: проследяване на емисии на няколко нива от веригата на доставки; персонализирани пътни карти за декарбонизация за всеки доставчик, видимост в реално време върху напредъка и ангажираността на доставчиците и др.

Платформата вече е част от новата AI екосистема на “Шнайдер Електрик“, обявена през май 2025 г. и използва агентен изкуствен интелект (Agentic AI) за автоматизация на въвеждането на данни, персонализирани покани за участие и интелигентен мониторинг.  

Участието на доставчици в платформата е изцяло финансирано от спонсориращи компании, което премахва финансовите бариери и насърчава по-широко включване.

Повече информация за платформата и възможностите ѝ: www.zeigo.com/zeigo-hub

/ВЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация