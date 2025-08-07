"Шнайдер Електрик България" представи нова платформа за декарбонизация на веригите на доставки

"Шнайдер Електрик България" (Schneider Electric) представи новата Zeigo™ Hub - цифрова платформа, създадена да подпомогне компаниите в мащабната декарбонизация на техните вериги на доставки, съобщиха от компанията.

В съобщението се казва, че новата платформа вече е достъпна за организации по целия свят, предлагайки иновативен подход за устойчиво управление на веригите на доставки. От компанията допълват, че в отговор на засиления натиск от клиенти, регулатори и заинтересовани страни за прозрачност и действия по отношение на емисиите, Zeigo Hub осигурява среда, която позволява на компаниите да ангажират доставчици от всякакъв мащаб.

"Декарбонизираната верига на доставки вече не е предимство, а стратегическа необходимост", коментира Лора Ив, вицепрезидент "Решения за устойчивост като услуга" в "Шнайдер Електрик".

Като ключови предимства на платформата от компанията посочват: проследяване на емисии на няколко нива от веригата на доставки; персонализирани пътни карти за декарбонизация за всеки доставчик, видимост в реално време върху напредъка и ангажираността на доставчиците и др.

Платформата вече е част от новата AI екосистема на “Шнайдер Електрик“, обявена през май 2025 г. и използва агентен изкуствен интелект (Agentic AI) за автоматизация на въвеждането на данни, персонализирани покани за участие и интелигентен мониторинг.

Участието на доставчици в платформата е изцяло финансирано от спонсориращи компании, което премахва финансовите бариери и насърчава по-широко включване.

Повече информация за платформата и възможностите ѝ: www.zeigo.com/zeigo-hub