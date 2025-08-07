"Мерск" повишава перспективите си за печалба, тъй като търсенето на морски превози опровергава търговските опасения

Датската компания за корабоплаване и логистика "А.П. Мьолер-Мерск" (A.P. Moller-Maersk), известна с търговското име "Мерск", повиши прогнозата си за печалбата за цялата година, тъй като търсенето на морски контейнерни превози опровергава опасенията за влиянието на търговските спорове, предаде Ройтерс. Въпреки това превозвачът предупреди, че търсенето вероятно ще намалее през втората половина на годината.

"Мерск", чийто бизнес бива разглеждан като барометър на световната търговия, съобщи, че очаква глобалните обеми на световните контейнерни превози да се увеличат в диапазона от 2 до 4 на сто тази година в сравнение с майската прогноза за диапазон от 1 до 4 на сто. Новият диапазон предполага по-нисък растеж през втората половина, отбеляза компанията.

Свиването на вноса в САЩ "е било повече от компенсирано" от силния растеж на вноса в други региони, включително Европа, посочва "Мерск" в отчета си за печалбите за второто тримесечие.

"Дори с пазарната нестабилност и историческата несигурност в глобалната търговия, търсенето остана устойчиво и ние продължихме да реагираме бързо и гъвкаво", каза главният изпълнителен директор Винсънт Кларк.

Акциите на "Мерск" се повишиха с над 3 на сто в ранната търговия.

Търговията между Китай и САЩ се срина по-рано тази година на фона на ескалиращите реципрочни мита, което накара компании за контейнерни превози като Ем Ес Си (MSC) и "Коско" (Cosco) да преустановят редовни маршрути или да отменят определени доставки.

Въпреки че беше договорено примирие, инвеститорите остават нащрек относно това дали двете водещи икономики в света ще успеят да сключат споразумение, за да избегнат тарифите от 55 на сто преди крайния срок 12 август.

"В силно политизирана среда и изправени пред големи смущения, стоките продължиха да се движат през и в рамките на страните", обяви датската компания, която също така управлява и голям логистичен бизнес.

"Мерск" обяви, че сега очаква основна печалба преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) тази година между 8 и 9,5 милиарда долара, в сравнение с предишната си прогноза за между 6 и 9 милиарда долара.

Компанията очаква също и че прекъсването на доставките през Червено море ще продължи до края на годината.

Корабните компании са се възползвали от по-дългото време за плаване и скока на цените на товарите, тъй като плавателните съдове са пренасочвани около Африка, след като бунтовниците хуси атакуваха някои кораби в Червено море заради това, което те определят като проява на солидарност с палестинците в ивицата Газа.

През последните седмици Израел е подложен на нарастващ натиск да прекрати войната в Газа, което би могло да отвори отново Червено море за контейнерни превози.

"Мерск" съобщи, че печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) е нараснала със 7 на сто на годишна база през второто тримесечие до 2,3 милиарда долара, което е над очакваните от анализаторите 1,98 милиарда долара.

Приходите са се увеличили с 3 на сто на годишна база до 13,1 милиарда долара, което също е над прогнозата за 12,61 милиарда долара на анализатори в анкета, проведена от компанията.