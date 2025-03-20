Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2025
Снимка: БТА, архив
София,  
20.03.2025 18:15
 (БТА)
Етикети
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.13434

0.88157

Бразилски реал

BRL

10

3.19205

3.13278

Канадски долар

CAD

1

1.25438

0.797207

Швейцарски франк

CHF

1

2.04499

0.489

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49211

4.01266

Чешка крона

CZK

100

7.81925

12.789

Датска крона

DKK

10

2.62197

3.81393

Британска лира

GBP

1

2.33699

0.427901

Хонконгски долар

HKD

10

2.32314

4.30452

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89349

204.353

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.09357

9144.36

Израелски шекел

ILS

10

4.91069

2.03637

Индийска рупия

INR

100

2.09066

47.8318

Исландска крона

ISK

100

1.35539

73.7795

Японска йена

JPY

100

1.21593

82.2416

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.22857

813.954

Мексиканско песо

MXN

100

8.9313

11.1966

Малайзийски рингит

MYR

10

4.07915

2.45149

Норвежка крона

NOK

10

1.70035

5.88114

Новозеландски долар

NZD

1

1.03505

0.966137

Филипинско песо

PHP

100

3.15416

31.7042

Полска злота

PLN

10

4.65641

2.14758

Румънска лея

RON

10

3.92982

2.54465

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.77327

5.6393

Сингапурски долар

SGD

1

1.35108

0.740149

Тайландски бат

THB

100

5.34073

18.724

Турска лира

TRY

100

4.7513

21.0469

Щатски долар

USD

1

1.80544

0.553882

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.92495

10.0756

Злато (в трой унции)

XAU

1

5486.34

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

Свързани новини

19.03.2025 18:41

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.03.2025

Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев Австралийски долар AUD 1 1.13658 0.879832 Бразилски реал BRL 10 3.15818 3.16638 Канадски долар CAD 1 1.25326 0.797919 Швейцарски

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:46 на 20.03.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация