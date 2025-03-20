Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.03.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.13434
|
0.88157
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.19205
|
3.13278
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.25438
|
0.797207
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04499
|
0.489
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49211
|
4.01266
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.81925
|
12.789
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62197
|
3.81393
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33699
|
0.427901
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32314
|
4.30452
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89349
|
204.353
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.09357
|
9144.36
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.91069
|
2.03637
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.09066
|
47.8318
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35539
|
73.7795
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21593
|
82.2416
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.22857
|
813.954
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.9313
|
11.1966
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.07915
|
2.45149
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70035
|
5.88114
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.03505
|
0.966137
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.15416
|
31.7042
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.65641
|
2.14758
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92982
|
2.54465
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.77327
|
5.6393
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35108
|
0.740149
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.34073
|
18.724
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.7513
|
21.0469
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80544
|
0.553882
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.92495
|
10.0756
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5486.34
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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