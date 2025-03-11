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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.03.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.03.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.03.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
11.03.2025 17:40
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.12682

0.887453

Бразилски реал

BRL

10

3.07096

3.25631

Канадски долар

CAD

1

1.2433

0.804311

Швейцарски франк

CHF

1

2.03563

0.491248

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.47796

4.03558

Чешка крона

CZK

100

7.83492

12.7634

Датска крона

DKK

10

2.62221

3.81358

Британска лира

GBP

1

2.31805

0.431397

Хонконгски долар

HKD

10

2.30684

4.33493

Унгарски форинт

HUF

1000

4.86791

205.427

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.09036

9171.28

Израелски шекел

ILS

10

4.91415

2.03494

Индийска рупия

INR

100

2.05562

48.6471

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.21089

82.5839

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.23275

811.194

Мексиканско песо

MXN

100

8.80441

11.3579

Малайзийски рингит

MYR

10

4.06153

2.46213

Норвежка крона

NOK

10

1.68113

5.94838

Новозеландски долар

NZD

1

1.02239

0.9781

Филипинско песо

PHP

100

3.12843

31.9649

Полска злота

PLN

10

4.65641

2.14758

Румънска лея

RON

10

3.92966

2.54475

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.78102

5.61476

Сингапурски долар

SGD

1

1.3456

0.743163

Тайландски бат

THB

100

5.30682

18.8437

Турска лира

TRY

100

4.89851

20.4144

Щатски долар

USD

1

1.79237

0.557921

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.81414

10.1894

Злато (в трой унции)

XAU

1

5225.18

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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