Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.03.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.03.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.12682
|
0.887453
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.07096
|
3.25631
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.2433
|
0.804311
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.03563
|
0.491248
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.47796
|
4.03558
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.83492
|
12.7634
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62221
|
3.81358
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.31805
|
0.431397
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30684
|
4.33493
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.86791
|
205.427
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.09036
|
9171.28
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.91415
|
2.03494
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.05562
|
48.6471
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.21089
|
82.5839
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.23275
|
811.194
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.80441
|
11.3579
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.06153
|
2.46213
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68113
|
5.94838
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.02239
|
0.9781
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.12843
|
31.9649
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.65641
|
2.14758
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92966
|
2.54475
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.78102
|
5.61476
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3456
|
0.743163
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.30682
|
18.8437
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.89851
|
20.4144
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79237
|
0.557921
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.81414
|
10.1894
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5225.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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