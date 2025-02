Платформата "ЮТюб" празнува днес своята 20-а годишнина

Видеоплатформата "ЮТюб" (YouTube), идеята за която се ражда по време на вечеря между приятели преди 20 години, се е превърнала в основна видеоплатформа в ежедневието на хора от всички възрасти и е напът да надмине аудиторията на кабелните телевизионни канали, информира Франс прес.

Смята се, че идеята хрумва на Стив Чен, Чад Хърли и Джауд Карим, колеги в американската компания за онлайн разплащания и финансови услуги "ПейПал" (PayPal), по време на вечеря, като сайтът на платформата стартира на 14 февруари 2005 г.

Възможността за качване на видеоклипове е била добавена на 23 април, когато Джауд Карим пуска първия клип, озаглавен "Аз в зоологическата градина" (Me at the Zoo), като 19-секундното видео, показващо млад мъж пред слонове в зоопарка в Сан Диего, е било гледано 348 милиона пъти.

"ЮТюб" е пуснат от момчетата от техническия екип на "ПейПал", които са искали да имат на разположение услуга за видео хостинг, за да гледат повторение на инцидента с Джанет Джексън по време на "Супербоул", разказва Рос Бенес, старши анализатор в изследователската компания "иМаркетиър" (eMarketer). На полувремето на двубоя по американски футбол през 2004 г. Джъстин Тимбърлейк случайно излага на показ една от гърдите на Джексън, припомня АФП.

"ЮТюб" пуска на днешната дата най-голямата дигитална видео услуга в света, измерено според времето, прекарано от потребителите на платформата, както и според приходите от реклама", допълва Бенес.

Над 2,5 милиарда зрители са посетили видеоплатформата миналата година, а броят на абонатите, ползващи премиум платени услуги в нея, е достигнал 100 милиона, посочва компанията за анализ на данни "Статиста" (Statista).

"Преди двадесет години би изглеждало смешно този уебсайт, създаден от млади хора, които правят пародийни видеоклипове, един ден да се превърне в заплаха за "Дисни" (Disney) и водещите телевизионни канали Ей Би Си (ABC) и Си Би Ес (CBS)", каза Бенес.

Вълна от съдържание

Без студиа или производствени разходи, "ЮТюб" е заплаха за телевизионните гиганти, тъй като съдържанието се качва от самите потребители - от видеоигри до клипове от концерти, телевизионни предавания, уроци и клипове на предизборни кампании.

"Това е истинска вълна от съдържание, която не можете да спрете и има по нещо за всеки, така че хората са винаги част от това съдържание", отбелязва Бенес.

Според американския интернет гигант "Гугъл" (Google), собственик на видеоплатформата, хората по света гледат повече от 1 милиард часа съдържание в "Ютюб" дневно само на телевизорите си.

Придобиването на платформата от "Гугъл" през 2006 г. за 1,65 милиарда долара днес се смята за гениален ход, отбелязва АФП.

Базираната в Калифорния компания добави своите алгоритми за онлайн търсене и инструменти за популяризиране към платформата.

"Гугъл" също така успя да постигне споразумения с продуцентски студия и телевизионни мрежи, за да избегне съдебни дела за нарушаване на авторски права.

Преди имаше много повече "пиратски видеоклипове", а също и "разголване", припомня Бенес.

Компанията пусна също така по-защитена версия, предназначена за деца,чрез която избягва по-добре обвиненията за нанасяне на вреди на младежите в сравнение с конкурентните платформи като "Инстаграм" (Instagram) и "ТикТок“ (TikTok).

"ЮТюб" се променя

Американският технологичен анализатор Роб Ендерле приписва голяма част от заслугите за усъвършенстването на "ЮТюб" на бившия изпълнителен директор Сюзън Войчицки, която почина миналата година. "Тя беше просто феноменална в работата си и показа как трябва да се правят нещата", каза Ендерле.

Очаква се видеоплатформата да има повече потребители, плащащи абонаментна такса, от всеки един кабелен канал в рамките на две години, по данни на "иМаркетиър".

Появиха се обаче много други конкуренти - от стрийминг платформите "Нетфликс" (Netflix) и "Дисни" до приложения с кратки, забавни видеоклипове, създадени от потребители, начело с "ТикТок“.

"Наистина съм щастлив, че "ЮТюб" се променя и се надявам да продължи да го прави, защото дава възможност на много хора да успеят", заяви неотдавна дългогодишен създател на съдържание в платформата.

"ЮТюб" е част от мен, това правя аз", допълни създателят на съдържание.