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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
11.02.2025 18:39
 (БТА)
Етикети

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025

 

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18953

0.840668

Бразилски реал

BRL

10

3.26527

3.06253

Канадски долар

CAD

1

1.32249

0.756149

Швейцарски франк

CHF

1

2.07427

0.482097

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.59256

3.85719

Чешка крона

CZK

100

7.79184

12.8339

Датска крона

DKK

10

2.62239

3.81332

Британска лира

GBP

1

2.34639

0.426187

Хонконгски долар

HKD

10

2.43105

4.11345

Унгарски форинт

HUF

1000

4.84236

206.511

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15748

8639.46

Израелски шекел

ILS

10

5.27348

1.89628

Индийска рупия

INR

100

2.18411

45.7852

Исландска крона

ISK

100

1.33413

74.9552

Японска йена

JPY

100

1.24353

80.4162

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30328

767.295

Мексиканско песо

MXN

100

9.18886

10.8827

Малайзийски рингит

MYR

10

4.23817

2.35951

Норвежка крона

NOK

10

1.68963

5.91846

Новозеландски долар

NZD

1

1.06969

0.93485

Филипинско песо

PHP

100

3.257

30.7031

Полска злота

PLN

10

4.6807

2.13643

Румънска лея

RON

10

3.92982

2.54465

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73813

5.75331

Сингапурски долар

SGD

1

1.39752

0.715553

Тайландски бат

THB

100

5.55318

18.0077

Турска лира

TRY

100

5.25478

19.0303

Щатски долар

USD

1

1.89445

0.527858

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.02456

9.76029

Злато (в трой унции)

XAU

1

5481.14

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ЕС/

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Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев Австралийски долар AUD 1 1.1891 0.840972 Бразилски реал BRL 10 3.28038 3.04843 Канадски долар CAD 1 1.32169 0.756607 Швейцарски

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