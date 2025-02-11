site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18953
|
0.840668
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.26527
|
3.06253
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32249
|
0.756149
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07427
|
0.482097
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.59256
|
3.85719
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79184
|
12.8339
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62239
|
3.81332
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.34639
|
0.426187
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.43105
|
4.11345
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.84236
|
206.511
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15748
|
8639.46
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.27348
|
1.89628
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.18411
|
45.7852
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33413
|
74.9552
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24353
|
80.4162
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30328
|
767.295
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.18886
|
10.8827
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.23817
|
2.35951
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68963
|
5.91846
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06969
|
0.93485
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.257
|
30.7031
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.6807
|
2.13643
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92982
|
2.54465
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73813
|
5.75331
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39752
|
0.715553
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.55318
|
18.0077
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.25478
|
19.0303
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.89445
|
0.527858
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.02456
|
9.76029
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5481.14
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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