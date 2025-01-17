Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17495
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.12843
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31582
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.082
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5914
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74126
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62147
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.31588
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.43887
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.73968
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15816
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.29017
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19268
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34792
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22064
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30211
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.13116
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.21488
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66326
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06093
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24151
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59277
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93013
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69983
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.38879
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.51062
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.33984
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.89923
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01187
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5152.22
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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