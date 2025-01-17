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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2025

Марин Милков
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.01.2025
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
17.01.2025 18:36
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Австралийски долар

AUD

1

1.17495

Бразилски реал

BRL

10

3.12843

Канадски долар

CAD

1

1.31582

Швейцарски франк

CHF

1

2.082

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5914

Чешка крона

CZK

100

7.74126

Датска крона

DKK

10

2.62147

Британска лира

GBP

1

2.31588

Хонконгски долар

HKD

10

2.43887

Унгарски форинт

HUF

1000

4.73968

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15816

Израелски шекел

ILS

10

5.29017

Индийска рупия

INR

100

2.19268

Исландска крона

ISK

100

1.34792

Японска йена

JPY

100

1.22064

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30211

Мексиканско песо

MXN

100

9.13116

Малайзийски рингит

MYR

10

4.21488

Норвежка крона

NOK

10

1.66326

Новозеландски долар

NZD

1

1.06093

Филипинско песо

PHP

100

3.24151

Полска злота

PLN

10

4.59277

Румънска лея

RON

10

3.93013

Руска рубла *

RUB

    

Шведска крона

SEK

10

1.69983

Сингапурски долар

SGD

1

1.38879

Тайландски бат

THB

100

5.51062

Турска лира

TRY

100

5.33984

Щатски долар

USD

1

1.89923

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01187

Злато (в трой унции)

XAU

1

5152.22

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

/ЕС/

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