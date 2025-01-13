Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17977
|
0.847623
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.14903
|
3.17558
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33059
|
0.751546
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.09269
|
0.477854
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.61576
|
3.82298
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.752
|
12.8999
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62158
|
3.81449
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32394
|
0.430304
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.46289
|
4.06027
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.72788
|
211.511
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17531
|
8508.39
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.22446
|
1.91407
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21206
|
45.2067
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35352
|
73.8814
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22072
|
81.9189
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30605
|
765.667
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.23419
|
10.8293
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.25245
|
2.35159
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67036
|
5.98673
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06538
|
0.938632
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.26783
|
30.6013
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57879
|
2.18398
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93282
|
2.5427
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69991
|
5.88266
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39602
|
0.716322
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.51497
|
18.1325
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.40256
|
18.5097
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.91786
|
0.521414
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.00178
|
9.98223
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5115.63
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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