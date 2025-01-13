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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2025
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
13.01.2025 18:14
 (БТА)
Етикети
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17977

0.847623

Бразилски реал

BRL

10

3.14903

3.17558

Канадски долар

CAD

1

1.33059

0.751546

Швейцарски франк

CHF

1

2.09269

0.477854

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.61576

3.82298

Чешка крона

CZK

100

7.752

12.8999

Датска крона

DKK

10

2.62158

3.81449

Британска лира

GBP

1

2.32394

0.430304

Хонконгски долар

HKD

10

2.46289

4.06027

Унгарски форинт

HUF

1000

4.72788

211.511

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17531

8508.39

Израелски шекел

ILS

10

5.22446

1.91407

Индийска рупия

INR

100

2.21206

45.2067

Исландска крона

ISK

100

1.35352

73.8814

Японска йена

JPY

100

1.22072

81.9189

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30605

765.667

Мексиканско песо

MXN

100

9.23419

10.8293

Малайзийски рингит

MYR

10

4.25245

2.35159

Норвежка крона

NOK

10

1.67036

5.98673

Новозеландски долар

NZD

1

1.06538

0.938632

Филипинско песо

PHP

100

3.26783

30.6013

Полска злота

PLN

10

4.57879

2.18398

Румънска лея

RON

10

3.93282

2.5427

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69991

5.88266

Сингапурски долар

SGD

1

1.39602

0.716322

Тайландски бат

THB

100

5.51497

18.1325

Турска лира

TRY

100

5.40256

18.5097

Щатски долар

USD

1

1.91786

0.521414

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.00178

9.98223

Злато (в трой унции)

XAU

1

5115.63

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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