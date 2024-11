Програмата "Зелен ключ" се разширява в България с два новосертифицирани хотела

Програмата "Зелен ключ" се разширява в България с два нови хотела, които се присъединяват към българската мрежа от сертифицирани устойчиви заведения. Програмата е сертификационна процедура за туристически обекти, управлявана от международната Фондация за екологично образование (Foundation for Environmental Education-FEE, www.fee.global), световна екологична организация, която има повече от 100 членове от над 80 страни. Това съобщиха от Българското движение "Син флаг". Организацията е представител за България на фондацията и нейната програма "Зелен ключ".

"Зелен ключ" е световен екоетикет за туристически и развлекателни заведения, който се присъжда на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, отговарящи на набор от екологични изисквания. Получаването на "Зелен ключ" доказва грижата на хотелите за околната среда и обществото, ангажираността им в зелени инициативи и усилията им за повишаване на устойчивостта в ежедневните бизнес операции.

"Новотел София" и хотел "Ибис Летище София" от хотелската верига "Акор" (Accor) са носители на световната награда "Зелен ключ". Двата хотела провеждат стриктна екологична политика и стил на управление. Те имат практики и нововъведения, които намаляват въздействието им върху природата, без да влияят на удобствата на техните гости, отбелязват от движението.

Националният координатор на "Зелен ключ" работи в тясно сътрудничество с тези хотели, за да ги напътства към изпълнението на строгите стандарти на екоетикета за намаляване на отпадъците, енергийна ефективност и подкрепа за общността.

Наградата носи удовлетворение от усилията по опазване на околната среда, сериозни икономии от разумното управление на ресурсите, също така служи като маркетингово средство и демонстрира ангажимента на участниците в туризма да превърнат хотелиерството в по-разумна и ангажирана индустрия, изтъкват от движението.

"Зелен ключ" е най-мащабният екоетикет, с който са удостоени над 3700 заведения в 60 страни. Програмата "Зелен ключ" е неправителствена, нестопанска и независима и се ползва с подкрепата и признанието на институционални партньори като Световната туристическа организация на Обединените нации, Екологичната програма на Обединените нации, Глобалният съвет за устойчив туризъм. Програмата е ценена и отлично работи с хотелските вериги Radisson Hotel Group, NH Hotel Group, Wyndham Hotels & Resorts, Historic Hotels of Europe, Best Western Hotels & Resorts, компаниите Apollo/DER Touristik Nordic, TUI Group, SGS, Ecolab Inc., както и с електронни платформи и резервационни системи като Expedia, Bookdifferent, Ecobnb, EcoHotels.com, Еventplanner, Glooby, HRS (Hotel Reservation Service), SustyTrip, TiCATi , TravGanic, Hotelbeds , The Green Wall, Fair Weg, TROOP, Select Green Hotels и др., се посочва на сайта на българското движение.