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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.09.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.09.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.09.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
20.09.2024 19:31
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19345

0.837907

Бразилски реал

BRL

10

3.22904

3.0969

Канадски долар

CAD

1

1.29115

0.774503

Швейцарски франк

CHF

1

2.06181

0.485011

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48277

4.02776

Чешка крона

CZK

100

7.79899

12.8222

Датска крона

DKK

10

2.62211

3.81372

Британска лира

GBP

1

2.33087

0.429024

Хонконгски долар

HKD

10

2.24751

4.44937

Унгарски форинт

HUF

1000

4.96807

201.285

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15528

8655.91

Израелски шекел

ILS

10

4.64822

2.15136

Индийска рупия

INR

100

2.09687

47.6901

Исландска крона

ISK

100

1.2842

77.8695

Японска йена

JPY

100

1.2142

82.3588

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.31131

762.596

Мексиканско песо

MXN

100

9.05104

11.0485

Малайзийски рингит

MYR

10

4.16551

2.40067

Норвежка крона

NOK

10

1.66695

5.99898

Новозеландски долар

NZD

1

1.09148

0.916187

Филипинско песо

PHP

100

3.14695

31.7768

Полска злота

PLN

10

4.57365

2.18644

Румънска лея

RON

10

3.93171

2.54342

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7185

5.81903

Сингапурски долар

SGD

1

1.35577

0.737588

Тайландски бат

THB

100

5.30222

18.86

Турска лира

TRY

100

5.13534

19.4729

Щатски долар

USD

1

1.75159

0.57091

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.99484

10.0052

Злато (в трой унции)

XAU

1

4572.16

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 19:54 на 20.09.2024 Новините от днес

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