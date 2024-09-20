Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.09.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.09.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19345
|
0.837907
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.22904
|
3.0969
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29115
|
0.774503
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.06181
|
0.485011
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48277
|
4.02776
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79899
|
12.8222
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62211
|
3.81372
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33087
|
0.429024
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.24751
|
4.44937
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.96807
|
201.285
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15528
|
8655.91
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.64822
|
2.15136
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.09687
|
47.6901
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.2842
|
77.8695
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.2142
|
82.3588
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.31131
|
762.596
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.05104
|
11.0485
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.16551
|
2.40067
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66695
|
5.99898
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09148
|
0.916187
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.14695
|
31.7768
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57365
|
2.18644
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93171
|
2.54342
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7185
|
5.81903
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35577
|
0.737588
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.30222
|
18.86
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.13534
|
19.4729
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.75159
|
0.57091
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.99484
|
10.0052
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4572.16
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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