Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.08.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.08.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.08.2024
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
08.08.2024 17:38
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17277

0.852682

Бразилски реал

BRL

10

3.17794

3.14669

Канадски долар

CAD

1

1.30206

0.768014

Швейцарски франк

CHF

1

2.08778

0.478978

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.4949

4.00818

Чешка крона

CZK

100

7.73881

12.9219

Датска крона

DKK

10

2.62109

3.81521

Британска лира

GBP

1

2.27176

0.440187

Хонконгски долар

HKD

10

2.29644

4.35457

Унгарски форинт

HUF

1000

4.93772

202.523

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1254

8885.73

Израелски шекел

ILS

10

4.71159

2.12243

Индийска рупия

INR

100

2.13149

46.9155

Исландска крона

ISK

100

1.29439

77.2565

Японска йена

JPY

100

1.22438

81.674

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30054

768.911

Мексиканско песо

MXN

100

9.29568

10.7577

Малайзийски рингит

MYR

10

3.99867

2.50083

Норвежка крона

NOK

10

1.64598

6.07541

Новозеландски долар

NZD

1

1.07286

0.932088

Филипинско песо

PHP

100

3.11746

32.0774

Полска злота

PLN

10

4.52843

2.20827

Румънска лея

RON

10

3.92997

2.54455

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70139

5.87755

Сингапурски долар

SGD

1

1.35127

0.740045

Тайландски бат

THB

100

5.06994

19.7241

Турска лира

TRY

100

5.34186

18.7201

Щатски долар

USD

1

1.78941

0.558843

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.73084

10.2766

Злато (в трой унции)

XAU

1

4329.17

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:50 на 08.08.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация