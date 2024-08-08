Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.08.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 08.08.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17277
|
0.852682
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.17794
|
3.14669
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30206
|
0.768014
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08778
|
0.478978
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.4949
|
4.00818
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.73881
|
12.9219
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62109
|
3.81521
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27176
|
0.440187
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29644
|
4.35457
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.93772
|
202.523
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1254
|
8885.73
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.71159
|
2.12243
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13149
|
46.9155
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29439
|
77.2565
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22438
|
81.674
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30054
|
768.911
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.29568
|
10.7577
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.99867
|
2.50083
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64598
|
6.07541
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07286
|
0.932088
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.11746
|
32.0774
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.52843
|
2.20827
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92997
|
2.54455
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70139
|
5.87755
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35127
|
0.740045
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.06994
|
19.7241
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.34186
|
18.7201
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78941
|
0.558843
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.73084
|
10.2766
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4329.17
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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