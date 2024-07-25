Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.07.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.07.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17552
|
0.850687
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.17309
|
3.1515
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30215
|
0.767961
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05143
|
0.487465
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49688
|
4.005
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.70345
|
12.9812
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62088
|
3.81551
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32063
|
0.430917
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30962
|
4.32972
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.97249
|
201.106
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10469
|
9052.31
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.93075
|
2.02809
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15183
|
46.4721
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.18091
|
84.6805
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30621
|
765.574
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.73147
|
10.2759
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.86543
|
2.58703
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.61873
|
6.17768
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06289
|
0.940831
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.07637
|
32.5058
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.55183
|
2.19692
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93551
|
2.54097
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.66114
|
6.01996
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34274
|
0.744746
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.98123
|
20.0754
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.44681
|
18.3594
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80244
|
0.554803
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.74752
|
10.259
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4265.16
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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