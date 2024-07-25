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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.07.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.07.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.07.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
25.07.2024 17:37
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17552

0.850687

Бразилски реал

BRL

10

3.17309

3.1515

Канадски долар

CAD

1

1.30215

0.767961

Швейцарски франк

CHF

1

2.05143

0.487465

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49688

4.005

Чешка крона

CZK

100

7.70345

12.9812

Датска крона

DKK

10

2.62088

3.81551

Британска лира

GBP

1

2.32063

0.430917

Хонконгски долар

HKD

10

2.30962

4.32972

Унгарски форинт

HUF

1000

4.97249

201.106

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10469

9052.31

Израелски шекел

ILS

10

4.93075

2.02809

Индийска рупия

INR

100

2.15183

46.4721

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.18091

84.6805

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30621

765.574

Мексиканско песо

MXN

100

9.73147

10.2759

Малайзийски рингит

MYR

10

3.86543

2.58703

Норвежка крона

NOK

10

1.61873

6.17768

Новозеландски долар

NZD

1

1.06289

0.940831

Филипинско песо

PHP

100

3.07637

32.5058

Полска злота

PLN

10

4.55183

2.19692

Румънска лея

RON

10

3.93551

2.54097

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.66114

6.01996

Сингапурски долар

SGD

1

1.34274

0.744746

Тайландски бат

THB

100

4.98123

20.0754

Турска лира

TRY

100

5.44681

18.3594

Щатски долар

USD

1

1.80244

0.554803

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.74752

10.259

Злато (в трой унции)

XAU

1

4265.16

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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