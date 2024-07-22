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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.07.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.07.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.07.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
22.07.2024 18:55
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19476

0.836988

Бразилски реал

BRL

10

3.20701

3.11817

Канадски долар

CAD

1

1.30641

0.765456

Швейцарски франк

CHF

1

2.02237

0.494469

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46976

4.04898

Чешка крона

CZK

100

7.75169

12.9004

Датска крона

DKK

10

2.62116

3.8151

Британска лира

GBP

1

2.32242

0.430585

Хонконгски долар

HKD

10

2.30081

4.3463

Унгарски форинт

HUF

1000

5.01842

199.266

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10824

9023.32

Израелски шекел

ILS

10

4.93984

2.02436

Индийска рупия

INR

100

2.14718

46.5727

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.1451

87.3286

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29415

772.708

Мексиканско песо

MXN

100

9.95551

10.0447

Малайзийски рингит

MYR

10

3.8379

2.60559

Норвежка крона

NOK

10

1.64128

6.09281

Новозеландски долар

NZD

1

1.07635

0.929066

Филипинско песо

PHP

100

3.07641

32.5054

Полска злота

PLN

10

4.57098

2.18771

Румънска лея

RON

10

3.93369

2.54214

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68178

5.94608

Сингапурски долар

SGD

1

1.33522

0.74894

Тайландски бат

THB

100

4.94646

20.2165

Турска лира

TRY

100

5.44702

18.3587

Щатски долар

USD

1

1.79632

0.556694

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.83086

10.1721

Злато (в трой унции)

XAU

1

4300.66

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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