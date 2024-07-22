Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.07.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.07.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19476
|
0.836988
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.20701
|
3.11817
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30641
|
0.765456
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02237
|
0.494469
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46976
|
4.04898
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.75169
|
12.9004
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62116
|
3.8151
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32242
|
0.430585
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30081
|
4.3463
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.01842
|
199.266
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10824
|
9023.32
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.93984
|
2.02436
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14718
|
46.5727
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.1451
|
87.3286
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29415
|
772.708
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.95551
|
10.0447
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.8379
|
2.60559
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64128
|
6.09281
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07635
|
0.929066
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.07641
|
32.5054
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.57098
|
2.18771
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93369
|
2.54214
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68178
|
5.94608
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33522
|
0.74894
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.94646
|
20.2165
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.44702
|
18.3587
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79632
|
0.556694
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.83086
|
10.1721
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4300.66
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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