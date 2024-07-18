Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20455
|
0.830186
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.25424
|
3.07291
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30799
|
0.764532
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02341
|
0.494215
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46553
|
4.05592
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74157
|
12.9173
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62165
|
3.81439
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.32353
|
0.43038
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.29154
|
4.36388
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.01842
|
199.266
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10701
|
9033.34
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.92132
|
2.03198
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13957
|
46.7384
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.14363
|
87.4409
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29407
|
772.756
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.00985
|
9.90246
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83376
|
2.60841
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66482
|
6.00666
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08597
|
0.920836
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.06884
|
32.5856
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.55713
|
2.19436
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93583
|
2.54076
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69574
|
5.89713
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33458
|
0.749299
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.97679
|
20.0933
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.40813
|
18.4907
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78941
|
0.558843
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.83076
|
10.1722
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4416.4
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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