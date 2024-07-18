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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 18.07.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
18.07.2024 17:16
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20455

0.830186

Бразилски реал

BRL

10

3.25424

3.07291

Канадски долар

CAD

1

1.30799

0.764532

Швейцарски франк

CHF

1

2.02341

0.494215

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46553

4.05592

Чешка крона

CZK

100

7.74157

12.9173

Датска крона

DKK

10

2.62165

3.81439

Британска лира

GBP

1

2.32353

0.43038

Хонконгски долар

HKD

10

2.29154

4.36388

Унгарски форинт

HUF

1000

5.01842

199.266

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10701

9033.34

Израелски шекел

ILS

10

4.92132

2.03198

Индийска рупия

INR

100

2.13957

46.7384

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.14363

87.4409

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29407

772.756

Мексиканско песо

MXN

10

1.00985

9.90246

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83376

2.60841

Норвежка крона

NOK

10

1.66482

6.00666

Новозеландски долар

NZD

1

1.08597

0.920836

Филипинско песо

PHP

100

3.06884

32.5856

Полска злота

PLN

10

4.55713

2.19436

Румънска лея

RON

10

3.93583

2.54076

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69574

5.89713

Сингапурски долар

SGD

1

1.33458

0.749299

Тайландски бат

THB

100

4.97679

20.0933

Турска лира

TRY

100

5.40813

18.4907

Щатски долар

USD

1

1.78941

0.558843

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.83076

10.1722

Злато (в трой унции)

XAU

1

4416.4

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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