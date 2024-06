Отворена е нова програма на ЕС за малки и средни предприятия за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея

Отворена е нова програма на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея /EU Business Hub Japan and the Republic of Korea, съобщи на интернет страницата си Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Целта на програмата е да насърчи международната дейност на компаниите от три приоритетни сектора на европейската икономика – зелени и ниско въглеродни технологии, цифрови решения, здравеопазване и медицинско оборудване и техните подсектори.

Програмата предвижда организирането на общо 20 делови мисии в периода 2024 - 2027 г., поравно разпределени между Япония и Южна Корея. Всяка една делегация ще се състои от по 50 компании от ЕС, избрани след процедура по кандидатстване и подбор на участниците. Бизнес мисиите продължават пет дни, три от които са определени за участие на компаниите в профилирани изложения в Япония и Южна Корея.

Първата бизнес мисия в Корея Digital Solutions Korea 2024 ще се осъществи от 2 до 6 декември 2024 г. в Сеул., като кандидатстването е до 9 август 2024 г.

В рамките на Digital Solutions Korea 2024, 50 европейски МСП ще посетят Република Корея като инициатива в рамките на EU Business Hub за Япония и Република Корея. Тази бизнес мисия представлява уникална възможност за МСП от ЕС да установят ценни контакти, да покажат своите решения, да изградят дълготрайни отношения с корейски предприятия и да изследват заедно нови бизнес модели, посочват от Палатата.

Digital Solutions Korea 2024 представлява възможност за:

Европейски МСП и корейски предприятия, участващи в сектора на цифровите решения, включително облачни решения, изкуствен интелект (AI), интернет на нещата (IoT), компютри от следващо поколение, полупроводници, киберсигурност, разширена реалност (XR), роботика, софтуер, медийна и телекомуникационна инфраструктура, блокчейн, цифрово здраве, цифрови маркетинг и реклама, Fintech.

Южнокорейски купувачи, дистрибутори и партньори в научноизследователска и развойна дейност в публичния и частния сектор.

Южнокорейски инвеститори.

Република Корея е трета по големина икономика в Азия и 13-та в света, отбелязват от Палатата. Износът на ЕС за Република Корея през 2022 г. възлиза на 60,1 милиарда евро в стоки и 11,2 милиарда евро в услуги. Страната представлява деветият най-голям търговски партньор на ЕС за стоки. Република Корея е дигитална сила: класирана на първо място в света по инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и свързаност с мобилен интернет, четвърто място за износ на ИКТ, второ място по електронна търговия, трето - за киберсигурност, десето - за готовност на правителството за приложение на AI. Страната е на първо място в Индекса за цифрово управление на ОИСР. През 2022 г. ИКТ индустрията представлява 13 на сто от БВП на Корея и е водеща в икономическия растеж на страната, тъй като представлява 30-40 на сто от общия износ.

Някои дигитални тенденции в Република Корея включват бързото разпространение на облачните услуги, навлизането на безжичните мрежови услуги, разширяването на дистанционната работа, стабилните мрежи и сигурността и цифровата трансформация, посочват от БТПП.

Министерството на науката и ИКТ е посочило 12 национални стратегически технологии като ключови области на фокус в своя генерален план за наука и технологии (2023-2027 г.). Това са: полупроводници и дисплей, вторични батерии, усъвършенствана мобилност, ядрена енергия от NextGen, усъвършенствани биотехнологии, космически и морски технологии, водород, киберсигурност, AI, комуникации от NextGen, усъвършенствана роботика и производство, квантова технология.

Критерии за допустимост на кандидатите: