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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
14.06.2024 17:41
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.21059

0.826043

Бразилски реал

BRL

10

3.41207

2.93077

Канадски долар

CAD

1

1.33013

0.751806

Швейцарски франк

CHF

1

2.05143

0.487465

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52271

3.96399

Чешка крона

CZK

100

7.90682

12.6473

Датска крона

DKK

10

2.62158

3.81449

Британска лира

GBP

1

2.3227

0.430533

Хонконгски долар

HKD

10

2.34315

4.26776

Унгарски форинт

HUF

1000

4.91415

203.494

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.11018

9007.55

Израелски шекел

ILS

10

4.90823

2.03739

Индийска рупия

INR

100

2.19101

45.6411

Исландска крона

ISK

100

1.31176

76.2335

Японска йена

JPY

100

1.16557

85.7949

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32079

757.123

Мексиканско песо

MXN

100

9.85449

10.1477

Малайзийски рингит

MYR

10

3.87808

2.5786

Норвежка крона

NOK

10

1.71526

5.83002

Новозеландски долар

NZD

1

1.12288

0.890567

Филипинско песо

PHP

100

3.12049

32.0462

Полска злота

PLN

10

4.47221

2.23603

Румънска лея

RON

10

3.9295

2.54485

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.73495

5.76385

Сингапурски долар

SGD

1

1.35221

0.73953

Тайландски бат

THB

100

4.9858

20.057

Турска лира

TRY

100

5.60689

17.8352

Щатски долар

USD

1

1.83027

0.546367

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.97776

10.0223

Злато (в трой унции)

XAU

1

4271.26

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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