Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.21059
|
0.826043
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.41207
|
2.93077
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33013
|
0.751806
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.05143
|
0.487465
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52271
|
3.96399
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.90682
|
12.6473
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62158
|
3.81449
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.3227
|
0.430533
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.34315
|
4.26776
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.91415
|
203.494
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.11018
|
9007.55
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.90823
|
2.03739
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19101
|
45.6411
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31176
|
76.2335
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.16557
|
85.7949
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32079
|
757.123
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.85449
|
10.1477
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.87808
|
2.5786
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.71526
|
5.83002
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.12288
|
0.890567
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.12049
|
32.0462
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.47221
|
2.23603
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9295
|
2.54485
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73495
|
5.76385
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35221
|
0.73953
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.9858
|
20.057
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.60689
|
17.8352
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83027
|
0.546367
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.97776
|
10.0223
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4271.26
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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