Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19476
|
0.836988
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.48329
|
2.87085
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31812
|
0.758656
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.97419
|
0.506537
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48498
|
4.02418
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.90841
|
12.6448
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62151
|
3.8146
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29746
|
0.435263
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.3061
|
4.33633
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05278
|
197.911
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.11252
|
8988.6
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.87094
|
2.05299
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16045
|
46.2867
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31176
|
76.2335
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.1455
|
87.2981
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.31739
|
759.077
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07117
|
9.33559
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83
|
2.61097
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.71309
|
5.8374
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10399
|
0.905805
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.08097
|
32.4573
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.58684
|
2.18015
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92989
|
2.5446
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69755
|
5.89084
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33486
|
0.749142
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.89594
|
20.4251
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.58986
|
17.8895
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80145
|
0.555108
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.82829
|
10.1747
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4228.45
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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