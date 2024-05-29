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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.05.2024
Снимка: Тихомир Пенов/БТА, архив
София,  
29.05.2024 17:53
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19476

0.836988

Бразилски реал

BRL

10

3.48329

2.87085

Канадски долар

CAD

1

1.31812

0.758656

Швейцарски франк

CHF

1

1.97419

0.506537

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48498

4.02418

Чешка крона

CZK

100

7.90841

12.6448

Датска крона

DKK

10

2.62151

3.8146

Британска лира

GBP

1

2.29746

0.435263

Хонконгски долар

HKD

10

2.3061

4.33633

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05278

197.911

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.11252

8988.6

Израелски шекел

ILS

10

4.87094

2.05299

Индийска рупия

INR

100

2.16045

46.2867

Исландска крона

ISK

100

1.31176

76.2335

Японска йена

JPY

100

1.1455

87.2981

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.31739

759.077

Мексиканско песо

MXN

10

1.07117

9.33559

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83

2.61097

Норвежка крона

NOK

10

1.71309

5.8374

Новозеландски долар

NZD

1

1.10399

0.905805

Филипинско песо

PHP

100

3.08097

32.4573

Полска злота

PLN

10

4.58684

2.18015

Румънска лея

RON

10

3.92989

2.5446

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69755

5.89084

Сингапурски долар

SGD

1

1.33486

0.749142

Тайландски бат

THB

100

4.89594

20.4251

Турска лира

TRY

100

5.58986

17.8895

Щатски долар

USD

1

1.80145

0.555108

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.82829

10.1747

Злато (в трой унции)

XAU

1

4228.45

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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Към 18:09 на 29.05.2024 Новините от днес

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