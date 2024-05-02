Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1936
|
0.837802
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.55444
|
2.81338
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33249
|
0.750475
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00413
|
0.49897
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52479
|
3.96073
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.79526
|
12.8283
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62214
|
3.81368
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2865
|
0.43735
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33859
|
4.27608
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.0281
|
198.882
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1304
|
8846.43
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.88396
|
2.04752
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19033
|
45.6552
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.18084
|
84.6855
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33013
|
751.806
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07945
|
9.26398
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.84521
|
2.60064
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65147
|
6.05521
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08374
|
0.922731
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.17361
|
31.5099
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.51922
|
2.21277
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93029
|
2.54434
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67423
|
5.9729
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34532
|
0.743318
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.95047
|
20.2001
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.64706
|
17.7083
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82822
|
0.54698
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.79433
|
10.21
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4192.34
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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