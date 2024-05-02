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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 02.05.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
02.05.2024 18:48
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1936

0.837802

Бразилски реал

BRL

10

3.55444

2.81338

Канадски долар

CAD

1

1.33249

0.750475

Швейцарски франк

CHF

1

2.00413

0.49897

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52479

3.96073

Чешка крона

CZK

100

7.79526

12.8283

Датска крона

DKK

10

2.62214

3.81368

Британска лира

GBP

1

2.2865

0.43735

Хонконгски долар

HKD

10

2.33859

4.27608

Унгарски форинт

HUF

1000

5.0281

198.882

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1304

8846.43

Израелски шекел

ILS

10

4.88396

2.04752

Индийска рупия

INR

100

2.19033

45.6552

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.18084

84.6855

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33013

751.806

Мексиканско песо

MXN

10

1.07945

9.26398

Малайзийски рингит

MYR

10

3.84521

2.60064

Норвежка крона

NOK

10

1.65147

6.05521

Новозеландски долар

NZD

1

1.08374

0.922731

Филипинско песо

PHP

100

3.17361

31.5099

Полска злота

PLN

10

4.51922

2.21277

Румънска лея

RON

10

3.93029

2.54434

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67423

5.9729

Сингапурски долар

SGD

1

1.34532

0.743318

Тайландски бат

THB

100

4.95047

20.2001

Турска лира

TRY

100

5.64706

17.7083

Щатски долар

USD

1

1.82822

0.54698

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.79433

10.21

Злато (в трой унции)

XAU

1

4192.34

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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