Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.04.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.04.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18277
|
0.845473
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.54022
|
2.82468
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3375
|
0.747664
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01134
|
0.497181
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52845
|
3.95499
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74402
|
12.9132
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62151
|
3.8146
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2729
|
0.439967
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33839
|
4.27645
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.9687
|
201.26
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.13037
|
8846.66
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.83853
|
2.06674
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19886
|
45.4781
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30128
|
76.8474
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.1837
|
84.4809
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3294
|
752.219
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07033
|
9.34291
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83331
|
2.60871
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.66723
|
5.99797
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08374
|
0.922731
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.18332
|
31.4137
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53179
|
2.20663
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93045
|
2.54424
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68562
|
5.93254
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34486
|
0.743572
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.94696
|
20.2144
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.62332
|
17.7831
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83233
|
0.545753
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.52484
|
10.4989
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4255.3
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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