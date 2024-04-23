Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.04.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.04.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 23.04.2024
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
23.04.2024 17:28
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18277

0.845473

Бразилски реал

BRL

10

3.54022

2.82468

Канадски долар

CAD

1

1.3375

0.747664

Швейцарски франк

CHF

1

2.01134

0.497181

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52845

3.95499

Чешка крона

CZK

100

7.74402

12.9132

Датска крона

DKK

10

2.62151

3.8146

Британска лира

GBP

1

2.2729

0.439967

Хонконгски долар

HKD

10

2.33839

4.27645

Унгарски форинт

HUF

1000

4.9687

201.26

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.13037

8846.66

Израелски шекел

ILS

10

4.83853

2.06674

Индийска рупия

INR

100

2.19886

45.4781

Исландска крона

ISK

100

1.30128

76.8474

Японска йена

JPY

100

1.1837

84.4809

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3294

752.219

Мексиканско песо

MXN

10

1.07033

9.34291

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83331

2.60871

Норвежка крона

NOK

10

1.66723

5.99797

Новозеландски долар

NZD

1

1.08374

0.922731

Филипинско песо

PHP

100

3.18332

31.4137

Полска злота

PLN

10

4.53179

2.20663

Румънска лея

RON

10

3.93045

2.54424

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68562

5.93254

Сингапурски долар

SGD

1

1.34486

0.743572

Тайландски бат

THB

100

4.94696

20.2144

Турска лира

TRY

100

5.62332

17.7831

Щатски долар

USD

1

1.83233

0.545753

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.52484

10.4989

Злато (в трой унции)

XAU

1

4255.3

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:58 на 23.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация