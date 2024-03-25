Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.03.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.03.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.03.2024
Снимка: БТА, архив
София ,  
25.03.2024 19:03
 (БТА)
Етикети

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17963

0.847723

Бразилски реал

BRL

10

3.61729

2.7645

Канадски долар

CAD

1

1.32851

0.752723

Швейцарски франк

CHF

1

2.01134

0.497181

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.50317

3.99493

Чешка крона

CZK

100

7.74096

12.9183

Датска крона

DKK

10

2.62228

3.81348

Британска лира

GBP

1

2.28224

0.438166

Хонконгски долар

HKD

10

2.30782

4.33309

Унгарски форинт

HUF

1000

4.93685

202.558

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1437

8743.55

Израелски шекел

ILS

10

4.96794

2.01291

Индийска рупия

INR

100

2.16429

46.2045

Исландска крона

ISK

100

1.31176

76.2335

Японска йена

JPY

100

1.19418

83.7395

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.3457

743.108

Мексиканско песо

MXN

10

1.07834

9.27351

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82035

2.61756

Норвежка крона

NOK

10

1.68533

5.93356

Новозеландски долар

NZD

1

1.0838

0.922679

Филипинско песо

PHP

100

3.21049

31.1479

Полска злота

PLN

10

4.54021

2.20254

Румънска лея

RON

10

3.93432

2.54174

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7071

5.85789

Сингапурски долар

SGD

1

1.34209

0.745107

Тайландски бат

THB

100

4.96858

20.1265

Турска лира

TRY

100

5.61484

17.8099

Щатски долар

USD

1

1.8051

0.553986

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.5458

10.4758

Злато (в трой унции)

XAU

1

3929.44

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

Свързани новини

25.03.2024 18:05

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0835 долара спрямо 1,0823 долара в петък, съобщи институцията на сайта си. Съответно курсът на долара е 0,9229 евро спрямо 0,9240 евро.    За други основни валути ЕЦБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:23 на 25.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация