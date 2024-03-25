Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.03.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 25.03.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17963
|
0.847723
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.61729
|
2.7645
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32851
|
0.752723
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01134
|
0.497181
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.50317
|
3.99493
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74096
|
12.9183
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62228
|
3.81348
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28224
|
0.438166
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30782
|
4.33309
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.93685
|
202.558
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1437
|
8743.55
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.96794
|
2.01291
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16429
|
46.2045
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31176
|
76.2335
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.19418
|
83.7395
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.3457
|
743.108
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.07834
|
9.27351
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82035
|
2.61756
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68533
|
5.93356
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.0838
|
0.922679
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.21049
|
31.1479
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.54021
|
2.20254
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93432
|
2.54174
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7071
|
5.85789
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34209
|
0.745107
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.96858
|
20.1265
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.61484
|
17.8099
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8051
|
0.553986
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.5458
|
10.4758
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3929.44
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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