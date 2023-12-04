Германската компания "Континентал" обмисля отделянето на части от подразделението си за автомобилно оборудване

Доставчикът на автомобилно оборудване и гуми "Континентал" (Continental) обмисля отделянето на някои сегменти от подразделението си за автомобилни компоненти. Това е съобщил главният изпълнителен директор на компанията Николай Зетцер по време на срещи с инвеститори, предаде ДПА.

Той обаче изключил възможността за продажба на цялото подразделение.

Първоначално "Континентал" планира да отдели своето автомобилно звено и бизнес с дисплеи като независим субект, за да обмисли възможности за евентуални външни инвестиции или съвместни предприятия, е добавил Зетцер. Тези области носят приходи от около 3,5 милиарда евро (3,8 милиарда долара) за компанията.

Все още обаче нищо не е решено окончателно и Зетцер не е посочил конкретни срокове за осъществяване на намеренията на компанията.

"Континентал", която се бори с лошо финансово представяне, обмисля евентуално преструктуриране на бизнеса си с автомобилно оборудване от няколко години.