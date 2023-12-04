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Германската компания "Континентал" обмисля отделянето на части от подразделението си за автомобилно оборудване

Германската компания "Континентал" обмисля отделянето на части от подразделението си за автомобилно оборудване
Германската компания "Континентал" обмисля отделянето на части от подразделението си за автомобилно оборудване
Лого: carlogos.org
Хановер,  
04.12.2023 20:02
 (БТА)

Доставчикът на автомобилно оборудване и гуми "Континентал" (Continental) обмисля отделянето на някои сегменти от подразделението си за автомобилни компоненти. Това е съобщил главният изпълнителен директор на компанията Николай Зетцер по време на срещи с инвеститори, предаде ДПА.

Той обаче изключил възможността за продажба на цялото подразделение.

Първоначално "Континентал" планира да отдели своето автомобилно звено и бизнес с дисплеи като независим субект, за да обмисли възможности за евентуални външни инвестиции или съвместни предприятия, е добавил Зетцер. Тези области носят приходи от около 3,5 милиарда евро (3,8 милиарда долара) за компанията.

Все още обаче нищо не е решено окончателно и Зетцер не е посочил конкретни срокове за осъществяване на намеренията на компанията.

"Континентал", която се бори с лошо финансово представяне, обмисля евентуално преструктуриране на бизнеса си с автомобилно оборудване от няколко години.

/ИЦ/

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