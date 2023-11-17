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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.11.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.11.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.11.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
17.11.2023 18:29
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17052

0.854321

Бразилски реал

BRL

10

3.69394

2.70714

Канадски долар

CAD

1

1.31193

0.762236

Швейцарски франк

CHF

1

2.02824

0.493038

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.49424

4.00924

Чешка крона

CZK

100

7.99571

12.5067

Датска крона

DKK

10

2.62239

3.81332

Британска лира

GBP

1

2.23792

0.446843

Хонконгски долар

HKD

10

2.30681

4.33499

Унгарски форинт

HUF

1000

5.17758

193.14

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16995

8547.37

Израелски шекел

ILS

10

4.83076

2.07007

Индийска рупия

INR

100

2.16098

46.2753

Исландска крона

ISK

100

1.27582

78.381

Японска йена

JPY

100

1.20515

82.9772

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.39205

718.365

Мексиканско песо

MXN

10

1.04566

9.56334

Малайзийски рингит

MYR

10

3.84393

2.6015

Норвежка крона

NOK

10

1.65594

6.03887

Новозеландски долар

NZD

1

1.07694

0.928557

Филипинско песо

PHP

100

3.23727

30.8902

Полска злота

PLN

10

4.46843

2.23792

Румънска лея

RON

10

3.93345

2.5423

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70354

5.87013

Сингапурски долар

SGD

1

1.33869

0.746999

Тайландски бат

THB

100

5.13773

19.4638

Турска лира

TRY

100

6.26929

15.9508

Щатски долар

USD

1

1.79896

0.555877

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.81576

10.1877

Злато (в трой унции)

XAU

1

3564.25

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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