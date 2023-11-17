Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.11.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.11.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17052
|
0.854321
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.69394
|
2.70714
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31193
|
0.762236
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.02824
|
0.493038
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.49424
|
4.00924
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.99571
|
12.5067
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62239
|
3.81332
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.23792
|
0.446843
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30681
|
4.33499
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.17758
|
193.14
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16995
|
8547.37
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.83076
|
2.07007
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16098
|
46.2753
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27582
|
78.381
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20515
|
82.9772
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.39205
|
718.365
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04566
|
9.56334
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.84393
|
2.6015
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65594
|
6.03887
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07694
|
0.928557
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23727
|
30.8902
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.46843
|
2.23792
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93345
|
2.5423
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70354
|
5.87013
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33869
|
0.746999
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.13773
|
19.4638
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.26929
|
15.9508
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79896
|
0.555877
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.81576
|
10.1877
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3564.25
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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