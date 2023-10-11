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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.10.2023

Илиян Цвейн
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.10.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.10.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
11.10.2023 18:18
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18327

0.845116

Бразилски реал

BRL

10

3.65842

2.73342

Канадски долар

CAD

1

1.35549

0.737741

Швейцарски франк

CHF

1

2.04243

0.489613

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52584

3.95908

Чешка крона

CZK

100

7.9625

12.5589

Датска крона

DKK

10

2.62292

3.81254

Британска лира

GBP

1

2.26723

0.441067

Хонконгски долар

HKD

10

2.35878

4.23948

Унгарски форинт

HUF

1000

5.05971

197.64

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17311

8524.35

Израелски шекел

ILS

10

4.66373

2.14421

Индийска рупия

INR

100

2.21754

45.095

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.23889

80.7174

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37611

726.686

Мексиканско песо

MXN

10

1.03211

9.68889

Малайзийски рингит

MYR

10

3.90892

2.55825

Норвежка крона

NOK

10

1.70142

5.87744

Новозеландски долар

NZD

1

1.11038

0.900593

Филипинско песо

PHP

100

3.24867

30.7818

Полска злота

PLN

10

4.33108

2.30889

Румънска лея

RON

10

3.93836

2.53913

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69109

5.91335

Сингапурски долар

SGD

1

1.35342

0.738869

Тайландски бат

THB

100

5.06508

19.743

Турска лира

TRY

100

6.65045

15.0366

Щатски долар

USD

1

1.84443

0.542173

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.76163

10.2442

Злато (в трой унции)

XAU

1

3443.55

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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