Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.10.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 11.10.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18327
|
0.845116
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.65842
|
2.73342
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35549
|
0.737741
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04243
|
0.489613
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52584
|
3.95908
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.9625
|
12.5589
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62292
|
3.81254
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26723
|
0.441067
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.35878
|
4.23948
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.05971
|
197.64
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17311
|
8524.35
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.66373
|
2.14421
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21754
|
45.095
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23889
|
80.7174
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37611
|
726.686
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03211
|
9.68889
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.90892
|
2.55825
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70142
|
5.87744
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11038
|
0.900593
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.24867
|
30.7818
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.33108
|
2.30889
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93836
|
2.53913
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69109
|
5.91335
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35342
|
0.738869
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.06508
|
19.743
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.65045
|
15.0366
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.84443
|
0.542173
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.76163
|
10.2442
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3443.55
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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