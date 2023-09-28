Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.09.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.09.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18657
|
0.842765
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.68226
|
2.71572
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.37676
|
0.726343
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0209
|
0.494829
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5405
|
3.93623
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.02293
|
12.4643
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62323
|
3.81209
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26545
|
0.441413
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.37096
|
4.2177
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.98491
|
200.605
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19385
|
8376.26
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.82207
|
2.0738
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.23168
|
44.8093
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34978
|
74.0861
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24314
|
80.4415
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37087
|
729.464
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05186
|
9.50697
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.94178
|
2.53692
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72838
|
5.78576
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10511
|
0.904887
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.26037
|
30.6714
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.22034
|
2.36948
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.931
|
2.54388
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68512
|
5.9343
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3553
|
0.737844
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.05945
|
19.765
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.76873
|
14.7738
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8558
|
0.538851
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.69673
|
10.3128
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3471.97
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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