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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.09.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.09.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.09.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
28.09.2023 17:26
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18657

0.842765

Бразилски реал

BRL

10

3.68226

2.71572

Канадски долар

CAD

1

1.37676

0.726343

Швейцарски франк

CHF

1

2.0209

0.494829

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5405

3.93623

Чешка крона

CZK

100

8.02293

12.4643

Датска крона

DKK

10

2.62323

3.81209

Британска лира

GBP

1

2.26545

0.441413

Хонконгски долар

HKD

10

2.37096

4.2177

Унгарски форинт

HUF

1000

4.98491

200.605

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19385

8376.26

Израелски шекел

ILS

10

4.82207

2.0738

Индийска рупия

INR

100

2.23168

44.8093

Исландска крона

ISK

100

1.34978

74.0861

Японска йена

JPY

100

1.24314

80.4415

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37087

729.464

Мексиканско песо

MXN

10

1.05186

9.50697

Малайзийски рингит

MYR

10

3.94178

2.53692

Норвежка крона

NOK

10

1.72838

5.78576

Новозеландски долар

NZD

1

1.10511

0.904887

Филипинско песо

PHP

100

3.26037

30.6714

Полска злота

PLN

10

4.22034

2.36948

Румънска лея

RON

10

3.931

2.54388

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68512

5.9343

Сингапурски долар

SGD

1

1.3553

0.737844

Тайландски бат

THB

100

5.05945

19.765

Турска лира

TRY

100

6.76873

14.7738

Щатски долар

USD

1

1.8558

0.538851

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.69673

10.3128

Злато (в трой унции)

XAU

1

3471.97

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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