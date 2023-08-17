Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.08.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.08.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.15518
|
0.865666
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.61341
|
2.76747
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32887
|
0.752519
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04692
|
0.488539
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46367
|
4.05899
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.12289
|
12.3109
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62464
|
3.81005
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29033
|
0.436618
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.2924
|
4.36224
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.08364
|
196.709
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16928
|
8552.27
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.75582
|
2.10269
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16115
|
46.2717
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35727
|
73.6773
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23101
|
81.2341
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.34119
|
745.607
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05064
|
9.51801
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.85674
|
2.59286
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70094
|
5.8791
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.06888
|
0.935559
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16795
|
31.5662
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.3737
|
2.28639
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.96037
|
2.52502
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.64818
|
6.0673
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32213
|
0.756355
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.07454
|
19.7062
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.62149
|
15.1023
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79434
|
0.557308
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.42946
|
10.6051
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3403.32
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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