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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.08.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.08.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.08.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
17.08.2023 18:50
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.15518

0.865666

Бразилски реал

BRL

10

3.61341

2.76747

Канадски долар

CAD

1

1.32887

0.752519

Швейцарски франк

CHF

1

2.04692

0.488539

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46367

4.05899

Чешка крона

CZK

100

8.12289

12.3109

Датска крона

DKK

10

2.62464

3.81005

Британска лира

GBP

1

2.29033

0.436618

Хонконгски долар

HKD

10

2.2924

4.36224

Унгарски форинт

HUF

1000

5.08364

196.709

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16928

8552.27

Израелски шекел

ILS

10

4.75582

2.10269

Индийска рупия

INR

100

2.16115

46.2717

Исландска крона

ISK

100

1.35727

73.6773

Японска йена

JPY

100

1.23101

81.2341

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.34119

745.607

Мексиканско песо

MXN

10

1.05064

9.51801

Малайзийски рингит

MYR

10

3.85674

2.59286

Норвежка крона

NOK

10

1.70094

5.8791

Новозеландски долар

NZD

1

1.06888

0.935559

Филипинско песо

PHP

100

3.16795

31.5662

Полска злота

PLN

10

4.3737

2.28639

Румънска лея

RON

10

3.96037

2.52502

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.64818

6.0673

Сингапурски долар

SGD

1

1.32213

0.756355

Тайландски бат

THB

100

5.07454

19.7062

Турска лира

TRY

100

6.62149

15.1023

Щатски долар

USD

1

1.79434

0.557308

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.42946

10.6051

Злато (в трой унции)

XAU

1

3403.32

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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