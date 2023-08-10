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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.08.2023

Илиян Цвейн
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.08.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.08.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
10.08.2023 18:44
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.16648

0.85728

Бразилски реал

BRL

10

3.63051

2.75443

Канадски долар

CAD

1

1.32473

0.754871

Швейцарски франк

CHF

1

2.03351

0.491761

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46221

4.06139

Чешка крона

CZK

100

8.07427

12.385

Датска крона

DKK

10

2.62485

3.80974

Британска лира

GBP

1

2.26597

0.441312

Хонконгски долар

HKD

10

2.27087

4.4036

Унгарски форинт

HUF

1000

5.07836

196.914

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16974

8548.91

Израелски шекел

ILS

10

4.77323

2.09502

Индийска рупия

INR

100

2.14694

46.5779

Исландска крона

ISK

100

1.35352

73.8814

Японска йена

JPY

100

1.23451

81.0038

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.35228

739.492

Мексиканско песо

MXN

10

1.04334

9.5846

Малайзийски рингит

MYR

10

3.88308

2.57528

Норвежка крона

NOK

10

1.74964

5.71546

Новозеландски долар

NZD

1

1.0792

0.926612

Филипинско песо

PHP

100

3.16375

31.6081

Полска злота

PLN

10

4.39039

2.2777

Румънска лея

RON

10

3.95661

2.52742

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67251

5.97904

Сингапурски долар

SGD

1

1.31919

0.758041

Тайландски бат

THB

100

5.06915

19.7272

Турска лира

TRY

100

6.56447

15.2335

Щатски долар

USD

1

1.77496

0.563393

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.45439

10.5771

Злато (в трой унции)

XAU

1

3402.3

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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