Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.08.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.08.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.16648
|
0.85728
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.63051
|
2.75443
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32473
|
0.754871
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.03351
|
0.491761
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46221
|
4.06139
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.07427
|
12.385
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62485
|
3.80974
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26597
|
0.441312
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27087
|
4.4036
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.07836
|
196.914
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16974
|
8548.91
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.77323
|
2.09502
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14694
|
46.5779
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35352
|
73.8814
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23451
|
81.0038
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.35228
|
739.492
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04334
|
9.5846
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.88308
|
2.57528
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.74964
|
5.71546
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.0792
|
0.926612
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.16375
|
31.6081
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39039
|
2.2777
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95661
|
2.52742
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67251
|
5.97904
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.31919
|
0.758041
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.06915
|
19.7272
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.56447
|
15.2335
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.77496
|
0.563393
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.45439
|
10.5771
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3402.3
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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