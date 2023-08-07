Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.1701
|
0.854628
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.64832
|
2.74099
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33158
|
0.750988
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.03203
|
0.492119
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.47649
|
4.03797
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.07393
|
12.3855
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62475
|
3.80989
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26992
|
0.440544
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28101
|
4.38402
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.02139
|
199.148
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.172
|
8532.42
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.84896
|
2.0623
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15225
|
46.463
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.34792
|
74.1884
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25205
|
79.869
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36164
|
734.409
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04316
|
9.58626
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.90572
|
2.56035
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.75434
|
5.70015
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08633
|
0.920531
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.17227
|
31.5232
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.43117
|
2.25674
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95197
|
2.53038
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67702
|
5.96296
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32779
|
0.753131
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.11382
|
19.5549
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.59472
|
15.1636
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78062
|
0.561602
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.57
|
10.4493
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3438.8
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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