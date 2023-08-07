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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.08.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
07.08.2023 17:49
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.1701

0.854628

Бразилски реал

BRL

10

3.64832

2.74099

Канадски долар

CAD

1

1.33158

0.750988

Швейцарски франк

CHF

1

2.03203

0.492119

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.47649

4.03797

Чешка крона

CZK

100

8.07393

12.3855

Датска крона

DKK

10

2.62475

3.80989

Британска лира

GBP

1

2.26992

0.440544

Хонконгски долар

HKD

10

2.28101

4.38402

Унгарски форинт

HUF

1000

5.02139

199.148

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.172

8532.42

Израелски шекел

ILS

10

4.84896

2.0623

Индийска рупия

INR

100

2.15225

46.463

Исландска крона

ISK

100

1.34792

74.1884

Японска йена

JPY

100

1.25205

79.869

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36164

734.409

Мексиканско песо

MXN

10

1.04316

9.58626

Малайзийски рингит

MYR

10

3.90572

2.56035

Норвежка крона

NOK

10

1.75434

5.70015

Новозеландски долар

NZD

1

1.08633

0.920531

Филипинско песо

PHP

100

3.17227

31.5232

Полска злота

PLN

10

4.43117

2.25674

Румънска лея

RON

10

3.95197

2.53038

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67702

5.96296

Сингапурски долар

SGD

1

1.32779

0.753131

Тайландски бат

THB

100

5.11382

19.5549

Турска лира

TRY

100

6.59472

15.1636

Щатски долар

USD

1

1.78062

0.561602

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.57

10.4493

Злато (в трой унции)

XAU

1

3438.8

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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