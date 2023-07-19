Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17949
|
0.847824
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.62218
|
2.76077
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32195
|
0.756458
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0314
|
0.492271
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.41419
|
4.14218
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.17415
|
12.2337
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62503
|
3.80948
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2502
|
0.444405
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.23238
|
4.47952
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.21555
|
191.734
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16207
|
8605.33
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.86102
|
2.05718
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.12337
|
47.0949
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.33504
|
74.9041
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.24766
|
80.15
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37703
|
726.201
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03968
|
9.61834
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83677
|
2.60636
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.73605
|
5.7602
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08966
|
0.917717
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.19205
|
31.3278
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39433
|
2.27566
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95597
|
2.52783
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.70428
|
5.86758
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.31484
|
0.760549
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.10274
|
19.5973
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.47131
|
15.4528
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.74285
|
0.573773
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.72692
|
10.2807
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3446.19
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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