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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.07.2023

Елена Савова
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 19.07.2023
Снимка: БТА, архив
София ,  
19.07.2023 19:24
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17949

0.847824

Бразилски реал

BRL

10

3.62218

2.76077

Канадски долар

CAD

1

1.32195

0.756458

Швейцарски франк

CHF

1

2.0314

0.492271

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.41419

4.14218

Чешка крона

CZK

100

8.17415

12.2337

Датска крона

DKK

10

2.62503

3.80948

Британска лира

GBP

1

2.2502

0.444405

Хонконгски долар

HKD

10

2.23238

4.47952

Унгарски форинт

HUF

1000

5.21555

191.734

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16207

8605.33

Израелски шекел

ILS

10

4.86102

2.05718

Индийска рупия

INR

100

2.12337

47.0949

Исландска крона

ISK

100

1.33504

74.9041

Японска йена

JPY

100

1.24766

80.15

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37703

726.201

Мексиканско песо

MXN

10

1.03968

9.61834

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83677

2.60636

Норвежка крона

NOK

10

1.73605

5.7602

Новозеландски долар

NZD

1

1.08966

0.917717

Филипинско песо

PHP

100

3.19205

31.3278

Полска злота

PLN

10

4.39433

2.27566

Румънска лея

RON

10

3.95597

2.52783

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.70428

5.86758

Сингапурски долар

SGD

1

1.31484

0.760549

Тайландски бат

THB

100

5.10274

19.5973

Турска лира

TRY

100

6.47131

15.4528

Щатски долар

USD

1

1.74285

0.573773

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.72692

10.2807

Злато (в трой унции)

XAU

1

3446.19

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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