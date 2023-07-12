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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.07.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
12.07.2023 17:52
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18686

0.842559

Бразилски реал

BRL

10

3.65733

2.73424

Канадски долар

CAD

1

1.342

0.745156

Швейцарски франк

CHF

1

2.01986

0.495084

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46718

4.05321

Чешка крона

CZK

100

8.20812

12.1831

Датска крона

DKK

10

2.62443

3.81035

Британска лира

GBP

1

2.29079

0.436531

Хонконгски долар

HKD

10

2.26716

4.4108

Унгарски форинт

HUF

1000

5.19504

192.491

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17759

8491.92

Израелски шекел

ILS

10

4.83518

2.06818

Индийска рупия

INR

100

2.15596

46.383

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.27134

78.6572

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37657

726.443

Мексиканско песо

MXN

10

1.04319

9.58598

Малайзийски рингит

MYR

10

3.81529

2.62103

Норвежка крона

NOK

10

1.72609

5.79344

Новозеландски долар

NZD

1

1.09767

0.911021

Филипинско песо

PHP

100

3.23476

30.9142

Полска злота

PLN

10

4.39779

2.27387

Румънска лея

RON

10

3.95157

2.53064

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.67451

5.9719

Сингапурски долар

SGD

1

1.3259

0.754205

Тайландски бат

THB

100

5.0888

19.651

Турска лира

TRY

100

6.78733

14.7333

Щатски долар

USD

1

1.77448

0.563545

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.6172

10.398

Злато (в трой унции)

XAU

1

3444.02

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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