Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18686
|
0.842559
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.65733
|
2.73424
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.342
|
0.745156
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01986
|
0.495084
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46718
|
4.05321
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.20812
|
12.1831
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62443
|
3.81035
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.29079
|
0.436531
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.26716
|
4.4108
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.19504
|
192.491
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17759
|
8491.92
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.83518
|
2.06818
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15596
|
46.383
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.27134
|
78.6572
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37657
|
726.443
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04319
|
9.58598
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.81529
|
2.62103
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.72609
|
5.79344
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09767
|
0.911021
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23476
|
30.9142
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39779
|
2.27387
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95157
|
2.53064
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.67451
|
5.9719
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3259
|
0.754205
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.0888
|
19.651
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.78733
|
14.7333
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.77448
|
0.563545
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.6172
|
10.398
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3444.02
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
news.modal.header
news.modal.text