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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.06.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
28.06.2023 17:34
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18356

0.844909

Бразилски реал

BRL

10

3.69443

2.70678

Канадски долар

CAD

1

1.34969

0.740911

Швейцарски франк

CHF

1

1.99127

0.502192

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46755

4.0526

Чешка крона

CZK

100

8.25837

12.1089

Датска крона

DKK

10

2.62637

3.80754

Британска лира

GBP

1

2.26317

0.441858

Хонконгски долар

HKD

10

2.28306

4.38009

Унгарски форинт

HUF

1000

5.26143

190.062

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19265

8384.69

Израелски шекел

ILS

10

4.8638

2.05601

Индийска рупия

INR

100

2.17928

45.8867

Исландска крона

ISK

100

1.31706

75.9267

Японска йена

JPY

100

1.23928

80.692

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36358

733.364

Мексиканско песо

MXN

10

1.04682

9.55274

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82768

2.61255

Норвежка крона

NOK

10

1.65195

6.05345

Новозеландски долар

NZD

1

1.08706

0.919912

Филипинско песо

PHP

100

3.23813

30.882

Полска злота

PLN

10

4.3693

2.2887

Румънска лея

RON

10

3.94289

2.53621

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.65819

6.03067

Сингапурски долар

SGD

1

1.3216

0.756659

Тайландски бат

THB

100

5.02139

19.9148

Турска лира

TRY

100

6.85857

14.5803

Щатски долар

USD

1

1.78811

0.55925

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.54865

10.4727

Злато (в трой унции)

XAU

1

3413.74

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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