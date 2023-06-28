Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 28.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18356
|
0.844909
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.69443
|
2.70678
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34969
|
0.740911
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99127
|
0.502192
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46755
|
4.0526
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.25837
|
12.1089
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62637
|
3.80754
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26317
|
0.441858
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.28306
|
4.38009
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.26143
|
190.062
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19265
|
8384.69
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.8638
|
2.05601
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17928
|
45.8867
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31706
|
75.9267
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23928
|
80.692
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36358
|
733.364
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04682
|
9.55274
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82768
|
2.61255
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65195
|
6.05345
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08706
|
0.919912
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23813
|
30.882
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.3693
|
2.2887
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94289
|
2.53621
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.65819
|
6.03067
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3216
|
0.756659
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.02139
|
19.9148
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.85857
|
14.5803
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78811
|
0.55925
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.54865
|
10.4727
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3413.74
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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