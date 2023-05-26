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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.05.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
26.05.2023 18:18
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18975

0.840513

Бразилски реал

BRL

10

3.63011

2.75474

Канадски долар

CAD

1

1.33686

0.748021

Швейцарски франк

CHF

1

2.01487

0.49631

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57773

3.87938

Чешка крона

CZK

100

8.27059

12.091

Датска крона

DKK

10

2.62566

3.80857

Британска лира

GBP

1

2.25292

0.443868

Хонконгски долар

HKD

10

2.32201

4.30661

Унгарски форинт

HUF

1000

5.26313

190.001

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21588

8224.5

Израелски шекел

ILS

10

4.86767

2.05437

Индийска рупия

INR

100

2.20239

45.4052

Исландска крона

ISK

100

1.30825

76.438

Японска йена

JPY

100

1.3018

76.8167

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37207

728.826

Мексиканско песо

MXN

10

1.02566

9.74982

Малайзийски рингит

MYR

10

3.95397

2.5291

Норвежка крона

NOK

10

1.65443

6.04438

Новозеландски долар

NZD

1

1.10774

0.902739

Филипинско песо

PHP

100

3.25912

30.6831

Полска злота

PLN

10

4.31236

2.31892

Румънска лея

RON

10

3.94543

2.53458

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69659

5.89418

Сингапурски долар

SGD

1

1.34699

0.742396

Тайландски бат

THB

100

5.24872

19.0523

Турска лира

TRY

100

9.08252

11.0102

Щатски долар

USD

1

1.81921

0.549689

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.30692

10.7447

Злато (в трой унции)

XAU

1

3552.22

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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