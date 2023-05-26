Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18975
|
0.840513
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.63011
|
2.75474
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33686
|
0.748021
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01487
|
0.49631
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57773
|
3.87938
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.27059
|
12.091
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62566
|
3.80857
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.25292
|
0.443868
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32201
|
4.30661
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.26313
|
190.001
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21588
|
8224.5
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.86767
|
2.05437
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20239
|
45.4052
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30825
|
76.438
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.3018
|
76.8167
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37207
|
728.826
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.02566
|
9.74982
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.95397
|
2.5291
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65443
|
6.04438
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10774
|
0.902739
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25912
|
30.6831
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.31236
|
2.31892
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94543
|
2.53458
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69659
|
5.89418
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34699
|
0.742396
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.24872
|
19.0523
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.08252
|
11.0102
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81921
|
0.549689
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.30692
|
10.7447
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3552.22
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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