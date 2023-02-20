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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2023
Пресфото - БТА, снимка: Владимир Шоков
София,  
20.02.2023 18:07
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26542

0.790251

Бразилски реал

BRL

10

3.54561

2.82039

Канадски долар

CAD

1

1.36134

0.73457

Швейцарски франк

CHF

1

1.9834

0.504185

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.67223

3.74219

Чешка крона

CZK

100

8.25489

12.114

Датска крона

DKK

10

2.62665

3.80713

Британска лира

GBP

1

2.20405

0.45371

Хонконгски долар

HKD

10

2.33887

4.27557

Унгарски форинт

HUF

1000

5.10887

195.738

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20889

8272.05

Израелски шекел

ILS

10

5.14259

1.94455

Индийска рупия

INR

100

2.21483

45.1502

Исландска крона

ISK

100

1.26427

79.097

Японска йена

JPY

100

1.36685

73.1609

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.41278

707.824

Мексиканско песо

MXN

100

9.95055

10.0497

Малайзийски рингит

MYR

10

4.13573

2.41795

Норвежка крона

NOK

10

1.78317

5.60799

Новозеландски долар

NZD

1

1.14463

0.873645

Филипинско песо

PHP

100

3.33333

30

Полска злота

PLN

10

4.12318

2.42531

Румънска лея

RON

10

3.97688

2.51453

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.76806

5.65592

Сингапурски долар

SGD

1

1.37165

0.729049

Тайландски бат

THB

100

5.32808

18.7685

Турска лира

TRY

100

9.71218

10.2963

Щатски долар

USD

1

1.83233

0.545753

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01092

9.89198

Злато (в трой унции)

XAU

1

3376.13

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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