Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 20.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26542
|
0.790251
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.54561
|
2.82039
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36134
|
0.73457
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.9834
|
0.504185
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.67223
|
3.74219
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.25489
|
12.114
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62665
|
3.80713
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20405
|
0.45371
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33887
|
4.27557
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.10887
|
195.738
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20889
|
8272.05
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.14259
|
1.94455
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21483
|
45.1502
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.26427
|
79.097
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.36685
|
73.1609
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.41278
|
707.824
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.95055
|
10.0497
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.13573
|
2.41795
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.78317
|
5.60799
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.14463
|
0.873645
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.33333
|
30
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.12318
|
2.42531
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97688
|
2.51453
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.76806
|
5.65592
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37165
|
0.729049
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.32808
|
18.7685
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.71218
|
10.2963
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83233
|
0.545753
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01092
|
9.89198
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3376.13
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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