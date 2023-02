Българската модна асоциация организира успешна търговска мисия в Милано по европроект, съобщи БТПП

Екипът на Българската модна асоциация се завърна от Милано, където организира търговска мисия по проекта CLOTH, подкрепен от ЕС и програмата ClusterXchange. Участниците - 8 български фирми и 7 фирми и организации от Дания, Испания и Франция, посетиха панаира MILANO UNICA, за да проучат и намерят устойчиви и иновативни текстилни платове и аксесоари и да се запознаят с модните тенденции за пролет-лято 2024 г., съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Българските фирми участници в търговската мисия бяха "Миноар", "Пирос", "Буламмас", "Интера", "Брутале", ДИР "Стайлс", NaChe Academy, Brands Fashion Lab, всички членове на Българска модна асоциация.

Проектът CLOTH – CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion – е нов съюз, целящ да създаде благоприятна екосистема от подходящи заинтересовани страни от междусекторна гледна точка, насърчавайки по-зелена, по-интелигентна и по-конкурентна и иновативна европейска модна индустрия.

Проектът CLOTH е интегрирано междусекторно партньорство с 5 партньора от 5 европейски държави (Испания, България, Румъния, Дания и Франция), работещи по различни вериги на стойността: мода и текстил, кръгова икономика, творческа индустрия и цифрови технологии. По време на подкрепяния от ЕС проект CLOTH ще бъдат организирани минимум 100 краткосрочни обмена между целеви членове на клъстери, разположени в други страни.

Проектът CLOTH се финансира от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EISMEA), съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия, програма COSME, COS-CLUSTER-2020-3-03 / COS-CLUSTER-2020-3-03 -1 (Европейска програма за клъстерни постижения със схема ClusterXchange, свързваща екосистеми и градове).

Българската модна асоциация е клъстерна организация, която има за цел да подкрепя модната индустрия в България и да я интегрира в европейските стойностни вериги чрез клъстерни партньорства с други европейски организации в областта на модата и устойчивостта, иновациите, изследванията.