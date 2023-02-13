Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.27101
|
0.786776
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.5192
|
2.84155
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.37126
|
0.729256
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.98582
|
0.50357
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.68179
|
3.72885
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.23889
|
12.1376
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6258
|
3.80836
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.21546
|
0.451374
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.33156
|
4.28897
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.07375
|
197.093
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20148
|
8323.07
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.17224
|
1.9334
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2126
|
45.1957
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27749
|
78.2785
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38075
|
72.4244
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.43383
|
697.433
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.83096
|
10.1719
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19544
|
2.38354
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.80739
|
5.53284
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16101
|
0.861319
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.33868
|
29.952
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.08528
|
2.44781
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.98897
|
2.50691
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.75332
|
5.70347
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37454
|
0.727516
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.40628
|
18.497
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.71228
|
10.2962
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.83027
|
0.546367
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.02045
|
9.7996
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3390.53
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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