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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.02.2023
Пресфото - БТА, снимка: Архив
София,  
13.02.2023 18:47
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.27101

0.786776

Бразилски реал

BRL

10

3.5192

2.84155

Канадски долар

CAD

1

1.37126

0.729256

Швейцарски франк

CHF

1

1.98582

0.50357

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.68179

3.72885

Чешка крона

CZK

100

8.23889

12.1376

Датска крона

DKK

10

2.6258

3.80836

Британска лира

GBP

1

2.21546

0.451374

Хонконгски долар

HKD

10

2.33156

4.28897

Унгарски форинт

HUF

1000

5.07375

197.093

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20148

8323.07

Израелски шекел

ILS

10

5.17224

1.9334

Индийска рупия

INR

100

2.2126

45.1957

Исландска крона

ISK

100

1.27749

78.2785

Японска йена

JPY

100

1.38075

72.4244

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.43383

697.433

Мексиканско песо

MXN

100

9.83096

10.1719

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19544

2.38354

Норвежка крона

NOK

10

1.80739

5.53284

Новозеландски долар

NZD

1

1.16101

0.861319

Филипинско песо

PHP

100

3.33868

29.952

Полска злота

PLN

10

4.08528

2.44781

Румънска лея

RON

10

3.98897

2.50691

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75332

5.70347

Сингапурски долар

SGD

1

1.37454

0.727516

Тайландски бат

THB

100

5.40628

18.497

Турска лира

TRY

100

9.71228

10.2962

Щатски долар

USD

1

1.83027

0.546367

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.02045

9.7996

Злато (в трой унции)

XAU

1

3390.53

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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