Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.01.2023
Пресфото - БТА, снимка: Архив
София,  
24.01.2023 18:38
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26427

0.79097

Бразилски реал

BRL

10

3.48236

2.87162

Канадски долар

CAD

1

1.34727

0.742242

Швейцарски франк

CHF

1

1.94552

0.514001

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.65586

3.76526

Чешка крона

CZK

100

8.1923

12.2066

Датска крона

DKK

10

2.62884

3.80396

Британска лира

GBP

1

2.21328

0.451818

Хонконгски долар

HKD

10

2.3006

4.34669

Унгарски форинт

HUF

1000

4.92243

203.152

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20292

8313.1

Израелски шекел

ILS

10

5.33345

1.87496

Индийска рупия

INR

100

2.2069

45.3124

Исландска крона

ISK

100

1.25293

79.8129

Японска йена

JPY

100

1.38251

72.3322

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.45783

685.951

Мексиканско песо

MXN

100

9.55915

10.4612

Малайзийски рингит

MYR

10

4.21079

2.37485

Норвежка крона

NOK

10

1.82459

5.48068

Новозеландски долар

NZD

1

1.16815

0.856054

Филипинско песо

PHP

100

3.30813

30.2286

Полска злота

PLN

10

4.14986

2.40972

Румънска лея

RON

10

3.97761

2.51407

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.76209

5.67508

Сингапурски долар

SGD

1

1.36418

0.733041

Тайландски бат

THB

100

5.49252

18.2066

Турска лира

TRY

100

9.57642

10.4423

Щатски долар

USD

1

1.80128

0.555161

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.04207

9.59628

Злато (в трой унции)

XAU

1

3465.14

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

Свързани новини

24.01.2023 17:43

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0858 долара спрямо 1,0871  долара вчера, съобщи на сайта си ЕЦБ. Курсът на долара съответно е 0,9210 евро спрямо 0,9199 евро.  За други основни валути ЕЦБ определи

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:59 на 24.01.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация