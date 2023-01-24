Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 24.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26427
|
0.79097
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.48236
|
2.87162
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34727
|
0.742242
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.94552
|
0.514001
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.65586
|
3.76526
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.1923
|
12.2066
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62884
|
3.80396
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.21328
|
0.451818
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.3006
|
4.34669
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.92243
|
203.152
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20292
|
8313.1
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.33345
|
1.87496
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2069
|
45.3124
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.25293
|
79.8129
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38251
|
72.3322
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45783
|
685.951
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.55915
|
10.4612
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.21079
|
2.37485
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.82459
|
5.48068
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16815
|
0.856054
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.30813
|
30.2286
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.14986
|
2.40972
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97761
|
2.51407
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.76209
|
5.67508
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36418
|
0.733041
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.49252
|
18.2066
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.57642
|
10.4423
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80128
|
0.555161
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.04207
|
9.59628
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3465.14
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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