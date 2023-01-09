Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26624
|
0.78974
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.46318
|
2.88752
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36781
|
0.731096
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.9826
|
0.504388
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.69599
|
3.70921
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.15269
|
12.2659
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62972
|
3.80269
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22132
|
0.450183
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.34209
|
4.26969
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.92342
|
203.111
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17383
|
8519.12
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.23691
|
1.90952
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.22057
|
45.0335
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27416
|
78.4831
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.38368
|
72.271
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.47014
|
680.207
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.54879
|
10.4725
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.17912
|
2.39285
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.84324
|
5.42523
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16829
|
0.855952
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.318
|
30.1386
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.16462
|
2.40118
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.97099
|
2.51826
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7469
|
5.72443
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37309
|
0.728284
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.46489
|
18.2986
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.73903
|
10.268
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82856
|
0.546878
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.07428
|
9.30856
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3424.09
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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