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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 09.01.2023
Снимка: БТА
София,  
09.01.2023 18:23
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26624

0.78974

Бразилски реал

BRL

10

3.46318

2.88752

Канадски долар

CAD

1

1.36781

0.731096

Швейцарски франк

CHF

1

1.9826

0.504388

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.69599

3.70921

Чешка крона

CZK

100

8.15269

12.2659

Датска крона

DKK

10

2.62972

3.80269

Британска лира

GBP

1

2.22132

0.450183

Хонконгски долар

HKD

10

2.34209

4.26969

Унгарски форинт

HUF

1000

4.92342

203.111

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17383

8519.12

Израелски шекел

ILS

10

5.23691

1.90952

Индийска рупия

INR

100

2.22057

45.0335

Исландска крона

ISK

100

1.27416

78.4831

Японска йена

JPY

100

1.38368

72.271

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.47014

680.207

Мексиканско песо

MXN

100

9.54879

10.4725

Малайзийски рингит

MYR

10

4.17912

2.39285

Норвежка крона

NOK

10

1.84324

5.42523

Новозеландски долар

NZD

1

1.16829

0.855952

Филипинско песо

PHP

100

3.318

30.1386

Полска злота

PLN

10

4.16462

2.40118

Румънска лея

RON

10

3.97099

2.51826

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7469

5.72443

Сингапурски долар

SGD

1

1.37309

0.728284

Тайландски бат

THB

100

5.46489

18.2986

Турска лира

TRY

100

9.73903

10.268

Щатски долар

USD

1

1.82856

0.546878

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.07428

9.30856

Злато (в трой унции)

XAU

1

3424.09

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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Към 18:42 на 09.01.2023 Новините от днес

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