Хасково ще бъде домакин днес на конференция за въвеждането на блокчейн технологиите в селското стопанство

В Хасково днес ще се проведе откриваща конференция по проект "Ускоряване въвеждането на блокчейн технологиите" (DL TEchс UP), която ще разгледа ролята на новите технологии в селското стопанство, цифровото бъдеще на агробизнеса, прецизно и интелигентно земеделие, блокчейн технологии, изкуствен интелект, съобщават изпълнителите на проекта Национално сдружение "Планинско мляко" (НСПМ) - Смолян.

Събитието ще започне в 10:00 часа в хотел "Фантазия", град Хасково.

Участниците в конференцията ще имат възможност да се запознаят с приложението на цифровите технологии в селското стопанство, с възможностите за финансиране за внедряване на цифрови решения и блокчейн технологии за повишаване на производителността на отраслите от Стратегическия план за Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2021-2027, национални фондове и програми. Ще научат също как проект "DL TEchс UP" може да подпомогне новаторски идеи за въвеждане на блокчейн технологии.