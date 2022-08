Проектът STAGE открива възможности пред компании от цяла Европа

Проектът STAGE, с подкрепата на Европейската комисия, ще създаде екосистема с фокус върху трансформирането на промишлени компании във водещи в световен мащаб, гъвкави и зелени предприятия. Това съобщиха за БТА от Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП).

Инициативата обединява експерти от различни области, включително производство, инженеринг на процеси и бизнес моделиране, финанси и стратегия за устойчивост. През следващите месеци партньорите на STAGE с широка мрежа от центрове за устойчивост ще направят оценки на иновациите и устойчивостта на хиляди малки и средни предприятия (МСП) и ще им помогнат да създадат пътни карти със стъпки за действие, за да постигнат целите за устойчиво развитие. Ще се обучат стотици съветници по устойчив бизнес и ще бъдат ангажирани в силна и поддържаща екосистема за преход към устойчивост. Ще бъде осигурено задълбочено обучение на стотици избрани МСП, които да изградят своите планове за преход към устойчивост (sustainability transition plans). Ще бъдат предложани и финансови стимули (ваучери) на МСП за достъп до персонализирани консултантски услуги и финансова подкрепа за изпълнение на плановете за преход към устойчивост. Инвестициите в МСП с най-голям потенциал ще бъдат улеснени, превръщайки ги в европейски лидери в индустриалната икономика.

Индустриалните МСП могат да се свържат с някой от партньорите на STAGE и да бъдат сред първите, които ще се възползват от предложенията на инициативата. Освен тях, добре дошли в мрежата на STAGE са всички публични и частни съветници и консултанти, работещи в областта на устойчивото развитие.

Създаването на екосистемата STAGE беше подкрепена по програмата "Хоризонт" (Horizon) на Европейската комисия и в нея участват 14 реномирани организации от 12 държави: Българо-румънска търговско-промишлена палата (България); Innovation Network of Advanced Materials (Германия); Institute of Entrepreneurship Development (Гърция); SICINDUSTRIA (Италия), University College Dublin (Ирландия), HSSMI (Великобритания); Global Factor International Consulting (Испания), GND Advisory & Technology (Литва), Литовски иновационен център (Литва), Corner Case Technologies (Литва), SINTEF Manufacturing (Норвегия), Warsaw University of Technology (Полша), Slovak University of Technology (Словакия) и University of Ljubljana (Словения), се посочва в съобщението.

Ролята на Българо-румънската търговско-промишлена палата в проекта е повече от ключова. Освен, че организацията е единствен партньор от България, екипът й ще координира целия процес на кандидатстване от страна на фирмите за получаване на безвъзмездната помощ; ще води комуникационната компания на проекта и заедно с партньорите от Литва, инициатори на проекта, ще се погрижи за неговата устойчивост.