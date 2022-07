"Хуавей" представи с роудшоу в София най-новите си дигитални решения

Иновативна кампусна мрежа, цялостно оборудване за Data центрове и Huawei Clouds бяха представени в София по време на Huawei ICT Roadshow 2022 – пътуващото изложение на компанията "Хуавей" (Huawei). Това са най-новите дигитални решения на компанията, които гарантират стабилни и надеждни облачни услуги.

Демонстрацията се проведе за първи път в България под мотото Digital Transition to New Value Together, съобщава "Хуавей".

Роудшоуто премина през различни страни в Централна, Източна и Северна Европа, за да се срещне с клиенти, партньори, медии и приятели от индустрията. В камиона, разположен пред Народен театър "Иван Вазов", технологичната компания демонстрира още високоиновативни решения, посветени на трансформацията на дигиталното образование, както и за сфери като електронно правителство, финанси и електроенергия. Пътуващото изложение също така предостави възможности за среща с експертите на "Хауей" и тестване на технологиите на живо.

"Идеята на Huawei Roadshow е да насърчи откритите дискусии, да сподели знания и да даде на всички представа какво ще представлява бъдещето. Huawei активно подкрепя растежа на българските общности и предприятия и демонстрира как иновациите на компанията могат да допринесат за това", каза Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies в България.