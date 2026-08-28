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С растеж приключи борсовата търговия в Европа

Елена Савова
С растеж приключи борсовата търговия в Европа
С растеж приключи борсовата търговия в Европа
Снимка: Бойчо Попов/БТА, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
28.08.2026 19:42
 (БТА)
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Основните индекси на европейските фондови борси приключиха с растеж днешната търговия, като във Франкфурт дори бяха отбелязани нови рекордни нива, въпреки строгата позиция на президента на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Кевин Уорш за инфлацията, предаде Франс прес.
 

Индексът FTSE 100 на Лондонската фондова борса прибави 0,29 на сто до 10 824,26 пункта. 

Франкфуртският DAX е нагоре с 0,77 на сто до рекордните 26 569,99 пункта, а в Париж CAC 40 нарасна с 0,98 на сто до 8401,18 пункта. 

Общоевропейският STOXX600 прибави 0,51 на сто до 655,16 пункта. 

 

/ЕС/

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Към 19:52 на 28.08.2026 Новините от днес

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