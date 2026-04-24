Референтни курсове на еврото

Референтни курсове на еврото
Референтни курсове на еврото
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
Франкфурт на Майн/София,  
24.04.2026 18:25
 (БТА)
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1712 долара спрямо 1,1694 долара вчера, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ). 

Курсът на долара съответно е 0,8538 евро спрямо 0,8551 евро. 

Валутни курсове на чуждестранни валути за 24.04.2026

Наименование

Код

Чуждестранна валута за едно евро

Евро за единица чуждестранна валута

Щатски долар

USD

1.1712

0.8538

Японска йена

JPY

186.71

0.005356

Чешка крона

CZK

24.373

0.04103

Датска крона

DKK

7.4730

0.133815

Британска лира

GBP

0.86803

1.1520

Унгарски форинт

HUF

365.50

0.002736

Полска злота

PLN

4.2403

0.2358

Румънска лея

RON

5.0915

0.1964

Шведска крона

SEK

10.8200

0.09242

Швейцарски франк

CHF

0.9199

1.0871

Исландска крона

ISK

143.80

0.006954

Норвежка крона

NOK

10.9525

0.09130

Турска лира

TRY

52.7310

0.01896

Австралийски долар

AUD

1.6393

0.6100

Бразилски реал

BRL

5.8567

0.1707

Канадски долар

CAD

1.6023

0.6241

Китайски ренминби юан

CNY

8.0067

0.1249

Хонконгски долар

HKD

9.1763

0.1090

Индонезийска рупия

IDR

20195.76

0.00004952

Израелски шекел

ILS

3.4900

0.2865

Индийска рупия

INR

110.3885

0.009059

Южнокорейски вон

KRW

1729.91

0.0005781

Мексиканско песо

MXN

20.3646

0.04910

Малайзийски рингит

MYR

4.6438

0.2153

Новозеландски долар

NZD

1.9939

0.5015

Филипинско песо

PHP

71.039

0.01408

Сингапурски долар

SGD

1.4949

0.6689

Тайландски бат

THB

37.918

0.02637

Южноафрикански ранд

ZAR

19.3974

0.05155

*БНБ публикува валутните курсове на основание чл. 12, ал. 1 от Валутния закон и те се използват за целите, предвидени по закон. Използването им при сключването на сделки не се препоръчва.

/ИЦ/

24.04.2026 09:43

Еврото отстъпва леко в сутрешната междубанкова търговия, доларът е напът към първо седмично поскъпване от три седмици

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо повечето по-важни валути в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт на Майн, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута се котира за 1,1681 долара или с 0,06 на сто под нивото
23.04.2026 18:25

Референтни курсове на еврото

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1694долара спрямо 1,1733 долара вчера, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).  Курсът на долара съответно е 0,8551 евро спрямо

