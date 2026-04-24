Референтни курсове на еврото

site.btaРеферентни курсове на еврото
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,1712 долара спрямо 1,1694 долара вчера, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).
Курсът на долара съответно е 0,8538 евро спрямо 0,8551 евро.
Валутни курсове на чуждестранни валути за 24.04.2026
|
Наименование
|
Код
|
Чуждестранна валута за едно евро
|
Евро за единица чуждестранна валута
|
Щатски долар
|
USD
|
1.1712
|
0.8538
|
Японска йена
|
JPY
|
186.71
|
0.005356
|
Чешка крона
|
CZK
|
24.373
|
0.04103
|
Датска крона
|
DKK
|
7.4730
|
0.133815
|
Британска лира
|
GBP
|
0.86803
|
1.1520
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
365.50
|
0.002736
|
Полска злота
|
PLN
|
4.2403
|
0.2358
|
Румънска лея
|
RON
|
5.0915
|
0.1964
|
Шведска крона
|
SEK
|
10.8200
|
0.09242
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
0.9199
|
1.0871
|
Исландска крона
|
ISK
|
143.80
|
0.006954
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10.9525
|
0.09130
|
Турска лира
|
TRY
|
52.7310
|
0.01896
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1.6393
|
0.6100
|
Бразилски реал
|
BRL
|
5.8567
|
0.1707
|
Канадски долар
|
CAD
|
1.6023
|
0.6241
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
8.0067
|
0.1249
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
9.1763
|
0.1090
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
20195.76
|
0.00004952
|
Израелски шекел
|
ILS
|
3.4900
|
0.2865
|
Индийска рупия
|
INR
|
110.3885
|
0.009059
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1729.91
|
0.0005781
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
20.3646
|
0.04910
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
4.6438
|
0.2153
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1.9939
|
0.5015
|
Филипинско песо
|
PHP
|
71.039
|
0.01408
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1.4949
|
0.6689
|
Тайландски бат
|
THB
|
37.918
|
0.02637
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
19.3974
|
0.05155
*БНБ публикува валутните курсове на основание чл. 12, ал. 1 от Валутния закон и те се използват за целите, предвидени по закон. Използването им при сключването на сделки не се препоръчва.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина