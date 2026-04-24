Вилно селище със самостоятелен СПА център ще бъде открито през май в комплекс "Инфинити Парк" във Велинград

Комплекс "Инфинити Парк Велинград" предстои да открие вилно селище Infinity Villas през май тази година. Това съобщиха за БТА от екипа на хотела. Вилното селище ще разполага със самостоятелен СПА център и самостоятелен ресторант и ще предлага възможност за семейна почивка сред природата. Всяка къща във вилното селище ще разполага със самостоятелен двор с барбекю, както и с контролиран достъп.

"Инфинити Парк Велинград" е единственият комплекс в града, който разполага с панорамен СПА център, включващ панорамен "инфинити" басейн, джакузи и сауна. На разположение на посетителите е и втора външна "Инфинити зона" с басейн, детски басейн, две джакузита, както и зони с шатри, шезлонги и чадъри.

Комплексът предлага разнообразие от СПА и уелнес услуги, включително различни класически, екзотични и авторски масажи, луксозни ритуали и балнеопроцедури, посочиха още от екипа. Центърът предлага авторски масаж Infinity, който започва с точков масаж на ходилата и преминава в лечебен масаж на цялото тяло. Сред предлаганите луксозни ритуали са и СПА ритуал с мед и мляко, както и романтичен ритуал за двама. СПА центърът е и единственият във Велинград, който предлага японска баня "Офуро", посочиха от комплекса и отбелязаха, че тя помага за справяне със стреса, стимулира функционирането на бъбреците и сърдечно-съдовата система, подобрява обмяната на веществата.

Сред по-редките процедури, предлагани в "Инфинити Парк Велинград", е и Intraceuticals- интра дермално проникване с кислородна струя под налягане и хидратиране с 95% чиста хиалуронова киселина и мултивитаминен комплекс, посочиха от хотела. Предимството на процедурата е липса на възстановителен период, мигновен видим резултат и употреба изцяло на натурални продукти, без парабени.

Друго предимство на комплекса е гунофреза – методика за въвеждане на висококачествен колаген чрез електромагнитен резонанс, която се прилага при остеопороза, травматични и възпалителни увреждания на мускули и сухожилия, болки в поясен, гръден и шиен отдел на гръбначния стълб, с дискогенен, мускулен или неврологичен произход.

На разположение на гостите на "Инфинити Парк Велинград" са минерален акватоничен басейн с температура 35 градуса, плувен басейн с температура 27 градуса, детски и бебешки басейн, приключенско джакузи, класическа турска баня, парна баня, солна баня, билкова баня, ледена купа, шоково ведро, горска пътека, пътека на Kнайп, контрастен басейн, инфрачервена сауна, финландска сауна с хромотерапия, билкова сауна, релакс зона с музикотерапия, зона за разкрасяващи и релаксиращи процедури. Освен за почивка, комплексът е подходящ и за бизнес събития, тъй като разполага с конферентни зали и с прилежащи външни площи, подходящи за провеждане на тиймбилдинг игри на открито, допълниха от екипа.

Българската телеграфна агенция (БТА) представя в рубриката "БГ СПА. Salus per aquam - Здраве чрез вода" новини от сертифицирани СПА, уелнес и медикъл СПА центрове в България, чийто общ брой е над 200. Повод за инициативата в партньорство с Министерството на туризма и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм е водещото европейско събитие за здравен туризъм HEALTHXCHANGE SUMMIT от 11 до 13 май 2026 г. във Варна, курортите Св. св. Константин и Елена, Златни пясъци и Албена, на което БТА ще бъде основен медиен партньор.