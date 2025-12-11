Германия ще подкрепи гръцкия финансов министър за председател на Еврогрупата

Германия ще подкрепи гръцкия финансов министър Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата. Това заяви германският финансов министър Ларс Клингбайл, цитиран от Ройтерс.

Очаква се Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната, да избере председател по-късно днес.

Постът се оваканти, след като през ноември финансовият министър на Ирландия Паскал Донахю подаде оставка, за да поеме пост в Световната банка във Вашингтон. Той бе преизбран начело на Еврогрупата през юли с единодушие. След неговото оттегляне постът бе временно зает от министъра на финансите на Кипър, чиято страна поема председателството на Съвета на ЕС от януари догодина.

Другият кандидат за председател на Еврогрупата е белгийският финансов министър Венсан ван Петегем.