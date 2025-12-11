Основният индекс на БФБ постигна шеста поредна сесия на ръст

Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX постигна шеста поредна сесия на повишение, добавяйки 0,34 на сто днес до равнище от 1125,87 пункта. Индексът на сините чипове продължава да се движи на 17-годишен връх, като за последно е постигал подобни стойност в средата на 2008 година.

Индикаторите BGBX40 и BGREIT нараснаха с 0,31 на сто и 0,14 на сто до съответно 198,29 пункта и 228,66 пункта. BGTR30 отчете ръст от 0,33 на сто до 970,51 пункта, а beamX се увеличи с 1,52 на сто до 109,13 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ достигна 5,4 млн. лева, а на алтернативен пазар бяха сключени сделки за 727 599 лева. На пазара „Бийм“ бе регистриран оборот от малко над 1 млн. лева, а на MTF BSE International сделките бяха за общо 337 402 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на „Софарма“ АД. В рамките на 38 сделки бяха прехвърлени 62 117 лота, оформяйки оборот от 174 313 лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 0,36 на сто до 2,82 лева за брой.

Оборот от 857 019 лева бе записан в резултат на 27 сделки за 83 940 лота от емисията на „Българска фондова борса“ АД. Акциите на дружеството отстъпиха с 1,92 на сто до цена от 10,2 лева за брой.

Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поевтиняха с 0,43 на сто до 11,5 лева за брой, като това се случи след 25 трансакции за общо 13 839 лота.

Книжата на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД и ТБ „Централна кооперативна банка“ АД поскъпнаха днес с 5 на сто и 2,22 на сто до съответно 5,88 лева за брой и 1,84 лева за лот.

Най-висок оборот днес бе отчетен в резултат на търговията с акциите на „Шелли груп“ ЕД. След 12 сделки за 9613 лота бе записан оборот от 1,04 млн. лева, като акциите на компанията поевтиняха с 0,72 на сто до 107,57 лева за брой.