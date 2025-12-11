Членство в Шенген и предстоящото влизане в еврозоната допринасят за българския туризъм, посочват от ресорното министерство и Световната организация по туризъм

Пълноправното членство на България в Шенген от началото на 2025 г. и предстоящото приемане на еврото на 1 януари 2026 г. допринасят за българския туризъм с по-предвидими печалби и по-опростени трансгранични операции, като в същото време намаляват пречките пред движението на хора и капитали и понижават валутния риск. Това се посочва в разработения от Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и българското Министерство на туризма стратегически документ за инвестиции в туристическия сектор в България, публикуван на страницата на международната организация.

Преките чуждестранни инвестиции в българският туризъм се увеличават, дори в условията на глобална несигурност, се изтъква в документа.

В него се посочва още, че от 2019 г. международните хотелски и курортни вериги разширяват присъствието си в страната чрез нови сгради и ребрандиране. Тези инвестиции се простират отвъд София и достигат до дестинации като Пловдив, Варна, Бургас, Албена, Банско и други нововъзникващи туристически центрове, допринасяйки за по-балансирано разпределение на туристическото предлагане.

Интересът на инвеститорите към България се увеличава заради предимствата на страната по отношение на конкурентоспособност, цените на земята, труда и данъчното облагане, съчетани със стратегическо географско положение, свързващо Западна Европа, Източна Европа, Балканите и Черноморския регион. Това местоположение, заедно с подобряващата се свързаност, подкрепя както туристическите, така и бизнес пътуванията, пише още в документа.

България предлага разнообразен микс от плаж, ски, уелнес, природа, култура и градски туризъм, което я прави привлекателна за туристически пътувания с по-дълги престои, смятат експертите.

Правната и институционалната рамка допълнително подкрепя тенденцията на растеж на инвестициите в туризма. Законът за насърчаване на инвестициите в България предлага ускорени процедури, намалени разходи за земя, подкрепа за инфраструктура и отстъпки за социално осигуряване, особено в общини с висока безработица. Държавните органи на национално и местно ниво работят активно за привличане на инвестиции, рационализиране на процедурите и подобряване на инфраструктурата, като по този начин укрепват инвеститорското доверие, пише в разработения документ.

В него се акцентира и върху „значителния потенциал в уелнес, спа и медицински комплекси, които използват минерални извори, както и в по-малки селски хижи и курортни комплекси в региони с висок потенциал“.

„Инвестициите в туризма вече не се отнасят само до изграждането на активи, а до генерирането на въздействие: работни места, иновации, зелена трансформация и възможности за местните общности. България се позиционира като дестинация, където инвеститорите могат да бъдат печеливши, като същевременно допринасят за по-приобщаващ модел на туризъм“, казва изпълнителният директор на Световната организация по туризъм Наталия Байона, цитирана на страницата на структурата.

По нейни думи, през 2024 г. България посрещна 13,3 милиона международни посетители (с 4,9 на сто повече от 2023 г.), с което поставя нов рекорд и потвърждава позицията си като една от най-динамичните дестинации в Югоизточна Европа. Международният туризъм генерира приходи за 4,3 милиарда долара (ръст с 4,3 на сто на годишна основа), а вътрешният туризъм почти се удвои в сравнение с нивата от 2019 г., което показва, че страната не само привлича международни посетители, но и насърчава вътрешния туризъм.

Позитивната тенденция за растеж на българския туризъм продължава и тази година, като през първите девет месеца на 2025 г. чуждестранните посетители са били 7,4 милиона, или с 4,8 на сто повече, отколкото през същия период на миналата година.

В документа се цитира и министъра на туризма Мирослав Боршош, който изтъква, че през 2025 г. България е постигнала най-силния си зимен туристически сезон, както и най-успешния летен сезон от началото на пандемията, като се очаква устойчивата възходяща тенденция да продължи и към края на годината. Той отправя и апел към инвеститорите „да инвестират в България, в нейните хора и в нейната природа“, които са най-големите предимства на страната.

Според Кордула Волмутер, директор на Регионалната комисия за Европа към световната организация, се очаква занапред туризмът да играе все по-значителна роля в икономиката на България. Приносът на сектора към БВП е бил 6,7 на сто през 2024 г. През първата половина на 2025 г. вътрешният туризъм е нараснал с 2,9 на сто на годишна база, а чуждестранните посетители - с 3,6 на сто, надхвърляйки първоначалните прогнози, припомня тя.