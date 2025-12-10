Подробно търсене

„СпейсЕкс“ планира да набере над 30 млрд. долара при първично предлагане, a оценката може да достигне 1,5 трилиона долара, пише Блумбърг

Бойчо Попов
Снимка: AP/David J. Phillip, архив
Ню Йорк,  
10.12.2025 16:36
 (БТА)

Космическата компания „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск планира да набере над 30 млрд. долара при първично публично предлагане (IPO), съобщава Блумбърг, позовавайки се на свои източници. Според публикацията целевата пазарна оценка на компанията е около 1,5 трилиона долара. В събота Мъск определи като неверни някои медийни съобщения, според които продажба на акции би оценила компанията на около 800 млрд. долара.

По данни на източниците „СпейсЕкс“ планира да реализира публичното предлагане в периода от средата до края на следващата година. Датата обаче може да се промени в зависимост от пазарните условия и други фактори. Компанията възнамерява да използва набраните средства, наред с другото, за финансиране на дейности, свързани с изграждане на изчислителни центрове в космоса.

„СпейсЕкс“ има ключова роля в американската космическа програма и е известна с глобалната си сателитна интернет услуга „Старлинк“ (Starlink). Според медийни съобщения Мъск притежава над 40 на сто от „СпейсЕкс“ и запазва контрол върху компанията чрез акции с увеличени права на глас.

Планираният борсов дебют би позволил по-прецизна оценка на състоянието на Мъск, тъй като стойността на неговия дял в „СпейсЕкс“ в момента се изчислява основно на база сделки с ограничен обем. За разлика от това оценката на дела му в производителя на електромобили „Тесла“ (Tesla) се определя по пазарната цена на акциите. Според оценки на Блумбърг Мъск разполага с приблизително 460 млрд. долара и е най-богатият човек в света.

„СпейсЕкс“ очаква да реализира приходи от около 15 млрд. долара за настоящата година и между 22 и 24 млрд. долара през 2026 г. Компанията е разглеждала вариант за отделяне на „Старлинк“ като самостоятелно дружество, което да бъде листнато на борсата, но според публикация на специализирания сайт „Информейшън“ миналата седмица този план вече е отпаднал. 

/СЛС/

