Подробно търсене

Управляваните средства от застрахователните дружества у нас растат до над 12,5 млрд. лева към края на септември, съобщи БНБ

Христо Воденов
Управляваните средства от застрахователните дружества у нас растат до над 12,5 млрд. лева към края на септември, съобщи БНБ
Управляваните средства от застрахователните дружества у нас растат до над 12,5 млрд. лева към края на септември, съобщи БНБ
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
09.12.2025 18:17
 (БТА)

Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България в края на септември, са били 12,573 млрд. лв., съобщи днес Българската народна банка (БНБ) на официалната си страница.

На годишна база техният размер нараства с 1,281 млрд. лв. (11,3 на сто) и с 536,3 млн. лв. (4,5 на сто) спрямо края на второто тримесечие.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 362,6 млн. лв. (11 на сто) - от близо 3,3 млрд. лв. към края на септември 2024 г. до 3,667 млрд. лв. към края на същия месец на 2025 година. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2025 г. е 29,2 на сто при 29,3 на сто към края на третото тримесечие на 2024 г. и 29,4 на сто в края на юни 2025 година. 

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 918,5 млн. лв. (11,5 на сто) - от 7,987 млрд. лв. към края на септември 2024 г. до 8,906 млрд. лв. към края на същия месец на 2025 г. Към края на септември 2025 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70,8 на сто.

/ИЦ/

Свързани новини

09.06.2025 14:44

Активите на застрахователите у нас са нараснали с 9,5 на сто до 11,7 млрд. лева към края на първото тримесечие, сочат данните на БНБ

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, са нараснали с 9,5 на сто или с 1,018 млрд. лева на годишна база до 11,743 млрд. лева към края на първото тримесечие на тази година, сочат данните на Българската
12.03.2025 15:05

Средствата, управлявани от застрахователните дружества у нас, са нараснали с 6,6 на сто през 2024 година, сочат данните на БНБ

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, са нараснали с 6,6 на сто на годишна база до общо 11,512 млрд. лева към края на месец декември 2024 година, сочат данните на Българската народна банка. За сравнение,
09.12.2024 13:45

Активите на застрахователите у нас нарастват с близо 9 на сто до 11,29 млрд. лева към края на септември, сочат данните на БНБ

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, извършващи дейност в България, нарастват с 8,8 на сто на годишна база до 11,296 млрд. лева към края на третото тримесечие на тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). За
09.09.2024 13:44

Средствата, управлявани от застрахователните дружества с дейност у нас, нарастват с 6 процента в края на юни на годишна база, по данни на БНБ

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10,817 млрд. лв. към края на юни, съобщават от БНБ. Размерът им нараства с 616 млн. лв. (6 процента) в сравнение с края на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:35 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация