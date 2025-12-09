Управляваните средства от застрахователните дружества у нас растат до над 12,5 млрд. лева към края на септември, съобщи БНБ

Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България в края на септември, са били 12,573 млрд. лв., съобщи днес Българската народна банка (БНБ) на официалната си страница.

На годишна база техният размер нараства с 1,281 млрд. лв. (11,3 на сто) и с 536,3 млн. лв. (4,5 на сто) спрямо края на второто тримесечие.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 362,6 млн. лв. (11 на сто) - от близо 3,3 млрд. лв. към края на септември 2024 г. до 3,667 млрд. лв. към края на същия месец на 2025 година. Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2025 г. е 29,2 на сто при 29,3 на сто към края на третото тримесечие на 2024 г. и 29,4 на сто в края на юни 2025 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 918,5 млн. лв. (11,5 на сто) - от 7,987 млрд. лв. към края на септември 2024 г. до 8,906 млрд. лв. към края на същия месец на 2025 г. Към края на септември 2025 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70,8 на сто.